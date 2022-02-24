Каллас: Россия возвращается в то время, когда действовал принцип ”кто сильнее — тот и прав"

Решительно осуждаю массивную военную атаку России против Украины. Атакуя Украину, Россия хочет вернуться в то время, когда действовал принцип ”кто сильнее — тот и прав”. Преступная военная агрессия касается каждого в мире, международная общественнность теперь должна быть готова решительно, ясно и однозначно осудить ее и ответить на нее.

Свободный мир должен сплотиться для поддержки Украины — Россия должна немедленно прекратить любые военные действия. Она незамедлительно должна вывести все свои войска из Украины и вернуться к исполнению международных обязательств и договоров.

Война имеет жестокие последствия и влечет за собой человеческие страдания. Украине нужна наша сильная моральная, политическая, экономическая и военная поддержка. В этот черный час мы в своих мыслях вместе с украинским народом. Наша поддержка вам непоколебима.

Мы соберемся вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами по Европейскому союзу, чтобы принять совместные решения как для того, чтобы поддержать Украину, так и для того, чтобы укрепить безопасность НАТО, в том числе Эстонии.

Я подтверждаю всем жителям Эстонии, что наша безопасность обеспечена и прямой военной угрозы для нас нет. Ситуация в Эстонии и на нашей внешней границе спокойная. Мы подготовились к возможности широкомасштабной военной агрессии России против Украины. Мы постоянно следим за ситуацией и находимся на связи как с Украиной, так и с нашими союзниками и партнерами. Сегодня мы можем отмечать день рождения Эстонской Республики и спокойно продолжать наши повседневные дела.

Хорошей годовщины Эстонской Республики! Слава Україні!