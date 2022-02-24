Новости Эстонии
24.02.2022, 07:51

Президент Эстонии: мы знаем, почему Россия напала на Украину

 
Tallinn, 02.02.2022. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil esinesid avaldustega president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.
Tallinn, 02.02.2022. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil esinesid avaldustega president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.
Foto: Jaanus Lensment
Мы публикуем заявление президента Эстонии Алара Кариса в связи с нападением России на Украину.

"Я глубоко разочарован и потрясен. Действия Москвы в последние часы в отношении украинцев и собственных граждан России шокируют и ужасают".

"Все наши мысли - с украинским народом" - заявил Карис.

Президент напомнил, что аналогичные нападения или вводы войск со стороны СССР были в 1939 году в Финляндии, в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, и уже при Российской Федерации - в 2008 году в Грузию и в 2014 году на Украину.

Теперь мы знаем, что Россия не может терпеть около себя Украину как демократическое и строящее свое лучшее будущее государство, которое будет входить в Европу.

Мы знаем причину: Россия боится эту страну. Боится, что ее соседи выберут другой путь и других союзников. Этот страх и является причиной, почему Россия решила пойти войной на Украину.

Дополняется!

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии