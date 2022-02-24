Президент Эстонии: мы знаем, почему Россия напала на Украину

"Я глубоко разочарован и потрясен. Действия Москвы в последние часы в отношении украинцев и собственных граждан России шокируют и ужасают".

"Все наши мысли - с украинским народом" - заявил Карис.

Президент напомнил, что аналогичные нападения или вводы войск со стороны СССР были в 1939 году в Финляндии, в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, и уже при Российской Федерации - в 2008 году в Грузию и в 2014 году на Украину.

Теперь мы знаем, что Россия не может терпеть около себя Украину как демократическое и строящее свое лучшее будущее государство, которое будет входить в Европу.

Мы знаем причину: Россия боится эту страну. Боится, что ее соседи выберут другой путь и других союзников. Этот страх и является причиной, почему Россия решила пойти войной на Украину.

Дополняется!