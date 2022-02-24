24.02.2022, 07:45
CNN: танки въезжают в Украину через границу с Беларусью(6)
Foto: DELFI
CNN: Колонны военной техники въехали в Украину через пограничный переход с Беларусью. Об этом издание сообщает со ссылкой на прямую видеотрансляцию пограничной службы Украины с пункта пропуска.
Место действия на видео — белорусско-украинский погранпереход Сеньковка-Веселовка, время — 6:48 по местному времени.
Примерно за 15 до этого у президента РФ Путина был телефонный разговор с Александром Лукашенко.
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