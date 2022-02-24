Кинокритик Антон Долин: впервые в жизни такая растерянность от черноты зла, в эпицентре которого мы все находимся прямо сейчас

Этой ночью случилось самое страшное и постыдное событие, по меньшей мере, за всю мою жизнь. Президент моей страны обьявил войну Украине.

Никогда в жизни ни словом, ни делом я не поддерживал власть Путина, ни разу не голосовал за него. Несмотря на это, мне бесконечно стыдно и плохо.

Дорогие украинцы, я знаю, что никому из вас нет сейчас дела до таких отдельных голосов, но все мои мысли с вами. Умел бы молиться, написал бы «молитвы». Но не умею.

Наверное, впервые в жизни такая растерянность от черноты зла, в эпицентре которого мы все находимся прямо сейчас. И непонятно, на что/кого надеяться.

Не пишу «простите». Простить такое невозможно.

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