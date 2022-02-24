24.02.2022, 07:32
МИД просит граждан Эстонии как можно скорее покинуть Украину
Foto: Rauno Volmar
В связи с военным нападением России на Украину МИД Эстонии обновил предупреждения о поездках.
"Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России рекомендуем полностью избегать поездок в Украину", - говорится в сообщении.
Граждан Эстонии, находящихся в Украине, министерство просит непременно зарегистрировать факт своего пребывания на сайте Министерства иностранных дел или по телефону +372 5301999.