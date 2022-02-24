Эстония осуждает нападение России на Украину и проводит консультации с НАТО

По словам премьер-министра Каи Каллас, реальностью стала угрожающая всей Европе опасность, когда Россия военным путем атакует суверенное европейское государство. «Широкомасштабная военная агрессия России представляет опасность для всего мира и всех государств НАТО, поэтому необходимо инициировать консультации НАТО по вопросу укрепления защиты стран-членов альянса, чтобы принять дополнительные меры для укрепления безопасности стран-членов НАТО. Самый весомый ответ на широкомасштабную российскую агрессию – это единство. Я подтверждаю всем жителям Эстонии, что прямой военной угрозы для безопасности Эстонии нет и ситуация в Эстонии и на нашей внешней границе спокойная, - подчеркнула Каллас. – Правительство готовилось к этому кризису, мы постоянно следим за ситуацией и обеспечим людям чувство безопасности».

Министерство иностранных дел в ходе этих консультаций представит позиции Эстонии по укреплению сдерживания и обороны в Балтийском регионе. Министерство обороны представит те же позиции союзникам в своем формате. Согласно статье 4 договора НАТО, союзники консультируются всегда, когда, по мнению кого-то из них, территориальная целостность, политичесий суверенитет или безопасность любого из членов договора находится под угрозой.

Вечером в четверг главы государств и правительств Европейского союза соберутся в Брюсселе на саммит Европейского совета.

Поддержка Эстонии Украине непоколебима. Мы твердо стоим за независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах. Украине нужна наша политическая, экономическая и военная поддержка. Мы должны всесторонне поддерживать Украину.