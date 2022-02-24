Байден: Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим жертвам

Джо Байден сказал, что продолжит следить за ситуацией на Украине всю ночь. ”Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят на это вместе и решительным образом”,— говорится в заявлении американского президента.

Господин Байден сообщил, что сегодня встретится с коллегами по G7. После этого он выступит с обращением к согражданам, в котором объявит о дальнейших шагах США и их партнеров. Он отметил, что России грозят последствия ”за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности”. ”Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического альянса”,— добавил Джо Байден.

Владимир Путин объявил о вводе войск в Донбасс в обращении к россиянам. Он сказал, что Россия не может чувствовать себя в безопасности и развиваться из-за ”постоянной угрозы со стороны Украины”. Господин Путин призвал украинских военных сложить оружие, но пообещал, что в планы России ”не входит оккупация украинских территорий”.

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