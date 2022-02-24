Интерфакс: В Мариуполе и Одессе высадился российский десант

В Одессе часть города осталась без энергопитания, в Мариуполе и Одессе высаживается российский десант.

Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносятся также по военным объектам в районе Днепра, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Украина".

Другой подтверждающей это информации нет.