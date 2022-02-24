ВИДЕООПРОС Delfi | “Нарушение целостности” VS “Нужно отдать”. Как киевляне отреагировали на признание Россией “ДНР” и “ЛНР”





Что думаете по поводу признания Россией так называемых ДНР, ЛНР?

Аврора

“Это нарушение целостности территории Украины, поэтому думаю очень нехорошо”.

Марко

“Это политика. Страны Запада не признают. Это как показной пример: вот, смотрите, что мы делаем, бойтесь. Но мне кажется, бояться не надо и все будет хорошо”.

Виктория

“Мне кажется, она уже давно этого хотела. 8 лет не отпускает эту территорию. И если им так сильно хочется, то мне кажется, что нужно отдать. Если этому сулит мир и на этом закончится война, в чем я, конечно сомневаюсь. Так, наверное, будет лучше. Я думаю, что это уже как и Крым — давно, с начала войны — не является нашей территорией. Конечно, это влияет на внутреннюю и внешнюю экономику, но все же если так будет лучше всем”.

Анна

“У меня нет приличных слов. Фактически это объявление войны Украине. И мы должны понимать, что это не конец. Что после признания ДНР, ЛНР и ввода войск на эти территории она пойдёт дальше и будет идти настолько дальше, насколько сможет. Если Украина не выстоит, то я не завидую и Эстонии в том числе.

Под угрозой и Польша. Достаточно послушать, что говорилось. А говорилось про то, что “мы хотим восстановление Российской империи в границах России. Это постепенные, запланированные шаги, которые нацелены на исполнение этого плана. И похоже, что там вопросы санкций не работают. Там есть идея — войти в историю, как собиратель русских земель”.

На заседании Совбеза РФ Валентина Матвиенко среди прочего задала вопрос: “Что плохого Россия сделала Украине?” Как прокомментируете ее слова?

Аврора

“Если полистать украинские учебники истории за 7-10 класс, можно очень быстро понять, что Россия сделала Украине за все времена существования”.

Марко

“Каждый понимает по-своему. Много чего было сделано. Просто не хочется говорить. У каждого свое мнение на этот счет. Кто-то считает, что это просто соседи, дружеская страна и так далее. Пусть каждый сам для себя решает, что они сделали для нас”.

Виктория