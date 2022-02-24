ВИДЕООПРОС Delfi | “Нарушение целостности” VS “Нужно отдать”. Как киевляне отреагировали на признание Россией “ДНР” и “ЛНР”
Что думаете по поводу признания Россией так называемых ДНР, ЛНР?
Аврора
“Это нарушение целостности территории Украины, поэтому думаю очень нехорошо”.
Марко
“Это политика. Страны Запада не признают. Это как показной пример: вот, смотрите, что мы делаем, бойтесь. Но мне кажется, бояться не надо и все будет хорошо”.
Виктория
Анна
Под угрозой и Польша. Достаточно послушать, что говорилось. А говорилось про то, что “мы хотим восстановление Российской империи в границах России. Это постепенные, запланированные шаги, которые нацелены на исполнение этого плана. И похоже, что там вопросы санкций не работают. Там есть идея — войти в историю, как собиратель русских земель”.
На заседании Совбеза РФ Валентина Матвиенко среди прочего задала вопрос: “Что плохого Россия сделала Украине?” Как прокомментируете ее слова?
Аврора
“Если полистать украинские учебники истории за 7-10 класс, можно очень быстро понять, что Россия сделала Украине за все времена существования”.
Марко
Виктория
“А что хорошего? Ничего! У них изначально плохое к нам отношение. Что не скажешь, про наших людей. У меня много знакомых в России. Есть прекрасные люди, а есть, конечно, не очень. Но все же, Россия нам ничего хорошего точно не сделала”.
Анна
“Если бы мы начали этот список составлять, то его бы хватило не на одно заседание Совбеза России. Потому что Украина имеет эту проблему уже более 300 лет. Это не первая попытка и намерение Украины создать свое государство и получить независимость. Столько крови мы пролили за эти все столетия. Именно в намерениях получить свое государство, получить свою независимость — это реки крови. Это и Батурин, вырезанный до корня во времена Петра Первого и Мазепы. Это и наши 20-е годы, это и войска Муравьёва, которые пришли в 1918 году в Киев и вырезали всех жителей Киева, которые говорили по-украински”.
Что бы вы передали жителям Эстонии в свете этой ситуации?
Аврора
Марко
“У нас хорошие отношения, давайте продолжать эту линию. Давайте жить все дружно и не устраивать никаких войн. Пусть у вас все будет хорошо!”
Виктория
“Учиться на чужих ошибках и не допускать своих”.
Анна
“Первое. Вы молодцы, что очень быстро вступили в НАТО и максимально оторвались от этого монстра, который только и может, что захватывать чужие территории.
Второе. Как бы не развивалась ситуация, вам тоже надо быть наготове. Потому сейчас Украина — это баррикада. Мы очень благодарны тем, кто нам помогает. Я знаю, что Эстония передавала нам оружие. И важно, что это оружие, а не просто каски. Важно то, что вы нас поддерживали и в 2014 году и сейчас. Мы очень благодарны”.