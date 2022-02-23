Кая Каллас разъяснила организацию экзаменов в основной школе в этом году. Что будет с эстонским, в том числе на гражданство?
Сегдня на инфочасе правительства в Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос члена Рийгикогу Хелира-Валдора Сеэдера о проблемах в сфере образования и об организации экзаменов в основной школе.
Сеэдер сказал, что его вопрос касается запутанной ситуации, связанной с экзаменами и выпускными экзаменами в основной школе. Он сослался на предложение министра образования Лийны Керсна о том, что экзамены будут проводиться, однако пороги сдачи будут упразднены. Будет достаточно прийти на экзамен.
Сеэдер обратил внимание на то, что с упразднением порогов будут отменены и требования к экзамену по эстонскому языку в русских школах. Он спросил, почему министр Партии реформ хочет отменить экзамен по эстонскому языку в русских школах и есть ли намерение отменить требования сдачи экзамена по эстонскому языку для получения гражданства.
Премьер-министр заверила, что экзамены в основной школе будут по-прежнему обязательными. ”Вопрос в том, как происходит оценивание этих экзаменов: будет ли выставляться оценка или процент, который определит навыки выпускника конкретно, — сказала Каллас. — Процент отражает знания намного лучше, чем просто оценка”.
Отвечая на вопрос о государственном языке, Каллас сказала, что в интересах каждого, чтобы проживающая в Эстонии молодежь владела эстонским языком на как можно лучшем уровне.
”Мы видим, что людям, не владеющим эстонским языком, сложнее найти хорошо оплачиваемую работу в Эстонии. Таким образом, владение языком — это вопрос не только сохранения эстонского языка и культуры, но также и вопрос функционирования нашей экономики, ведь как нам известно, рабочие руки нужны везде”, — сказала Каллас на инфочасе.
По словам главы правительства, сейчас для сдачи экзаменов в основной школе установлен порог, это оценка ”три”. Однако несмотря на это, мы видим, что уровень владение языком среди выпускников основной школы ниже, чем нам бы хотелось.
Каллас отметила, что министр образования и науки представила своим партнерам предложения на обсуждение, и на настоящий момент новый порядок сдачи экзаменов в основной школе не утвержден. ”Мы можем говорить лишь о том, что порядок оценивания изменится и что рост уровня владения языком — в интересах каждого из нас. Каким образом это будет оцениваться — вопрос второстепенный”, — сказала Каллас.
Каллас уточнила, что для получения гражданства важно, чтобы человек был заинтересован ходатайствовать о гражданстве и сдал экзамен как по эстонскому языку, так и на знание Конституции. Она добавила, что для получения гражданства человек должен непременно владеть эстонским языком.