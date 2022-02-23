Кая Каллас разъяснила организацию экзаменов в основной школе в этом году. Что будет с эстонским, в том числе на гражданство?

Сеэдер сказал, что его вопрос касается запутанной ситуации, связанной с экзаменами и выпускными экзаменами в основной школе. Он сослался на предложение министра образования Лийны Керсна о том, что экзамены будут проводиться, однако пороги сдачи будут упразднены. Будет достаточно прийти на экзамен.

Сеэдер обратил внимание на то, что с упразднением порогов будут отменены и требования к экзамену по эстонскому языку в русских школах. Он спросил, почему министр Партии реформ хочет отменить экзамен по эстонскому языку в русских школах и есть ли намерение отменить требования сдачи экзамена по эстонскому языку для получения гражданства.

Премьер-министр заверила, что экзамены в основной школе будут по-прежнему обязательными. ”Вопрос в том, как происходит оценивание этих экзаменов: будет ли выставляться оценка или процент, который определит навыки выпускника конкретно, — сказала Каллас. — Процент отражает знания намного лучше, чем просто оценка”.

Отвечая на вопрос о государственном языке, Каллас сказала, что в интересах каждого, чтобы проживающая в Эстонии молодежь владела эстонским языком на как можно лучшем уровне.

”Мы видим, что людям, не владеющим эстонским языком, сложнее найти хорошо оплачиваемую работу в Эстонии. Таким образом, владение языком — это вопрос не только сохранения эстонского языка и культуры, но также и вопрос функционирования нашей экономики, ведь как нам известно, рабочие руки нужны везде”, — сказала Каллас на инфочасе.

По словам главы правительства, сейчас для сдачи экзаменов в основной школе установлен порог, это оценка ”три”. Однако несмотря на это, мы видим, что уровень владение языком среди выпускников основной школы ниже, чем нам бы хотелось.