В Эстонии стремительно распространяется более заразный вариант "омикрона"

Ученые в настоящее время занимают выжидательную позицию, но первые научные исследования показывают, что вариант омикрона BA.2 распространяется примерно на 30% быстрее, а эффективность вакцины аналогична тому, как прививка действует против изначального варианта омикрона.

Число людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за омикрона, увеличивается.

По оперативным данным Департамента здоровья, с начала пандемии летальным исходом закончились 2173 случаев заболевания, то есть 0,47% всех случаев заболевания Covid-19 (по состоянию на 21 февраля).

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