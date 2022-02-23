23.02.2022, 14:17
В Эстонии стремительно распространяется более заразный вариант "омикрона"
Ученые в настоящее время занимают выжидательную позицию, но первые научные исследования показывают, что вариант омикрона BA.2 распространяется примерно на 30% быстрее, а эффективность вакцины аналогична тому, как прививка действует против изначального варианта омикрона.
Число людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за омикрона, увеличивается.
По оперативным данным Департамента здоровья, с начала пандемии летальным исходом закончились 2173 случаев заболевания, то есть 0,47% всех случаев заболевания Covid-19 (по состоянию на 21 февраля).
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