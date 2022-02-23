Новости Эстонии
23.02.2022, 14:17

В Эстонии стремительно распространяется более заразный вариант "омикрона"

 
ФОТО: Pixabay

По данным секвенирования, доля омикрон-варианта от циркулирующих в Эстонии штаммов коронавируса составляет 96,9%. Примерно 42,7% от случаев выявленного омикрона являются вариантом BA.2, передает rus.err со ссылкой на эпидемиологический обзор Департамента здоровья за прошлую неделю.

Ученые в настоящее время занимают выжидательную позицию, но первые научные исследования показывают, что вариант омикрона BA.2 распространяется примерно на 30% быстрее, а эффективность вакцины аналогична тому, как прививка действует против изначального варианта омикрона.

Число людей, нуждающихся в стационарном лечении из-за омикрона, увеличивается.

По оперативным данным Департамента здоровья, с начала пандемии летальным исходом закончились 2173 случаев заболевания, то есть 0,47% всех случаев заболевания Covid-19 (по состоянию на 21 февраля).

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