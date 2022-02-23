Скончался скромный миллионер, который даже не хотел публикации некролога
Недавно в возрасте 73 лет скончался бизнесмен в сфере страхования Волдемар Вайно. Он был мажоритарным владельцем и членом правления действующей в Таллинне фирмы Inges Kindlustus AS.
Представитель Inges Лаури Рийт прокомментировал Eesti Ekspress, что покойный был крайне скромным человеком..
"Наша компания, уважая пожелания покойного, не стала помещать в газеты некролог. Также некролог не делал Союз страховых обществ, уважая пожелания Волдемара. Похороны также пройдут в узком кругу", — отметил он.
Inges является одной из самых старых страховых фирм в Эстонии — ей уже около 70 лет, так как она является преемником действовавшей в советское время Государственной страховки или "Ингосстрах".
Капитал акций Inges превышает 3 млн евро. Практически все акции фирмы принадлежали Вайно. Неизвестно, кто являются его наследниками. По слова Рийта, фирма продолжит работу в обычном ритме, а "смена владельца не повлияет на на деятельность фирмы и клиентов".
В 2020 году Inges заработала более 5 млн евро дохода, а чистая прибыль из этого составила 800 000 евро.
Вайно был зажиточным человеком, владел квартиры в центре Таллинна и виллой в Пирита, которая была раньше выставлена на продажу за 1 070 000 евро.
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