Скончался скоромный миллионер, который даже не хотел публикации некролога

Представитель Inges Лаури Рийт прокомментировал Eesti Ekspress, что покойный был крайне скромным человеком..

"Наша компания, уважая пожелания покойного, не стала помещать в газеты некролог. Также некролог не делал Союз страховых обществ, уважая пожелания Волдемара. Похороны также пройдут в узком кругу", — отметил он.

Inges является одной из самых старых страховых фирм в Эстонии — ей уже около 70 лет, так как она является преемником действовавшей в советское время Государственной страховки или "Ингосстрах".

Капитал акций Inges превышает 3 млн евро. Практически все акции фирмы принадлежали Вайно. Неизвестно, кто являются его наследниками. По слова Рийта, фирма продолжит работу в обычном ритме, а "смена владельца не повлияет на на деятельность фирмы и клиентов".

В 2020 году Inges заработала более 5 млн евро дохода, а чистая прибыль из этого составила 800 000 евро.

Вайно был зажиточным человеком, владел квартиры в центре Таллинна и виллой в Пирита, которая была раньше выставлена на продажу за 1 070 000 евро.

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