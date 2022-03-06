Фотографировал на пляже голых детей, платил подросткам за мастурбацию. Обвиняемый в педофилии вышел из суда свободным человеком

Окружной прокурор Пыхьяской прокуратуры Леэлет Кивиоя выдвинула против 44-летнего Владислава Кудряшова обвинения в нескольких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних: торговля ими, сексуальные домогательства, выпуск детской порнографии. Однако Кудряшов был осужден только за последнее, хотя почти все его деяния были доказаны.

Самый серьезный пункт в выдвинутом против Кудряшова обвинении — торговля несовершеннолетними. Это преступление первой степени, которое по закону карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет. Прокурор усмотрела торговлю людьми в том, что Кудряшов трижды заставлял двух юношей 14 и 15 лет мастурбировать в его присутствии и платил им за это деньги.

Интерес сексуального характера

Прокурор Кивиоя рассказывает, что Кудряшов обычно знакомился с мальчиками в своем районе, например, на пляже Пальяссааре. "Его интерес явно имел сексуальный подтекст. Мужчину возбуждало то, что он делал вместе с мальчиками", — кратко описывает Кивиоя обстоятельства дела.

В суде было доказано, что Кудряшов действительно склонял несовершеннолетних к совершению действий порнографического характера, но судья...