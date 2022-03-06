ЧП и криминал
06.03.2022, 20:21

Фотографировал на пляже голых детей, платил подросткам за мастурбацию. Обвиняемый в педофилии вышел из суда свободным человеком

 
Александер Пихлак
Владислав Кудряшов не отрицает, что на пляже тайно фотографировал обнаженных детей.
Владислав Кудряшов не отрицает, что на пляже тайно фотографировал обнаженных детей.
Фото: Андрес Путтинг
С Владислава Кудряшова сняли обвинение в торговле людьми, потому что свидетелей того, что он занимался сексом с подростками, не нашлось.

Окружной прокурор Пыхьяской прокуратуры Леэлет Кивиоя выдвинула против 44-летнего Владислава Кудряшова обвинения в нескольких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних: торговля ими, сексуальные домогательства, выпуск детской порнографии. Однако Кудряшов был осужден только за последнее, хотя почти все его деяния были доказаны.

Самый серьезный пункт в выдвинутом против Кудряшова обвинении — торговля несовершеннолетними. Это преступление первой степени, которое по закону карается лишением свободы на срок от двух до десяти лет. Прокурор усмотрела торговлю людьми в том, что Кудряшов трижды заставлял двух юношей 14 и 15 лет мастурбировать в его присутствии и платил им за это деньги.

Интерес сексуального характера

Прокурор Кивиоя рассказывает, что Кудряшов обычно знакомился с мальчиками в своем районе, например, на пляже Пальяссааре. "Его интерес явно имел сексуальный подтекст. Мужчину возбуждало то, что он делал вместе с мальчиками", — кратко описывает Кивиоя обстоятельства дела.

В суде было доказано, что Кудряшов действительно склонял несовершеннолетних к совершению действий порнографического характера, но судья...

RusDelfi
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