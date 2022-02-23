Таллинн выделил 25 000 евро Эстонскому Красному кресту для поддержки жителей Восточной Украины

Президент Эстонского Красного креста Харри Вийк выразил благодарность Таллинну за многолетнее сотрудничество и оказываемую поддержку. ”К нам за помощью обратилась украинская организация Красного креста, поскольку там возникла дополнительная потребность в обеспечении предметами первой необходимости жителей восточного региона, в том числе гигиеническими средствами как для взрослых, так и для детей. Требуются также постельные принадлежности: белье, одеяла, подушки, спальные мешки и тому подобное”, — сказал Вийк. Он добавил также, что желающие оказать поддержку обществу могут это сделать, связавшись с организацией напрямую — информацию можно найти на странице redcross.ee.