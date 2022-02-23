Таллинн выделил 25 000 евро Эстонскому Красному кресту для поддержки жителей Восточной Украины
Мэрия Таллинна приняла решение выделить Таллиннскому департаменту здравоохранения и социального обеспечения 25 000 евро в качестве целевых средств, которые будут направлены Эстонскому Красному кресту для гуманитарной поддержки жителей восточной части Украины. Средства будут выделены из резервного фонда.
Президент Эстонского Красного креста Харри Вийк выразил благодарность Таллинну за многолетнее сотрудничество и оказываемую поддержку. ”К нам за помощью обратилась украинская организация Красного креста, поскольку там возникла дополнительная потребность в обеспечении предметами первой необходимости жителей восточного региона, в том числе гигиеническими средствами как для взрослых, так и для детей. Требуются также постельные принадлежности: белье, одеяла, подушки, спальные мешки и тому подобное”, — сказал Вийк. Он добавил также, что желающие оказать поддержку обществу могут это сделать, связавшись с организацией напрямую — информацию можно найти на странице redcross.ee.
В числе акций Красного Креста Эстонии, которые традиционно поддерживает город Таллинн, можно назвать кампанию по подготовке ранцев для детей из малообеспеченных семей и раздачу предметов первой необходимости малообеспеченным людям. Также Таллинн в сотрудничестве с Красным крестом Эстонии в течение многих лет организовывал услугу суповой кухни для нуждающихся.