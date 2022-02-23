ВИДЕО | Правительство обсуждает введение четвертой дозы, ковид-сертификаты будут выдавать и на основе антигенных тестов

Речь пойдет об эпидемиологической обстановке, в том числе критической ситуации в больницах, и прогнозах на будушее. Смотрите прямую трансляцию!

Ирина Донченко говорит, что ситуация серьезная. На прошлой неделе прибавилось около 39 000 случаев болезни, а показатель R приближается к 1. На этой неделе ожидается в среднем 5000 больных в день, а в начале марта в больницах может оказаться до 800 человек.

Среди инфицированных наблюдается рост в возрастной группе 75+. По ее словам, в Эстонии более 62 000 пожилых людей до сих пор не защищены от COVID-19.

Однако большая доля положительных тестов приходится на детей — школьники приносят болезнь домой, поэтому заражение в семейном кругу тоже выросло. В качестве решения проблемы департамент видит снижение контактов в кружкам по интересам.

Работодателей призывают рассредоточить своих работников внутри офиса или же отправить на удаленную работу. Также не рекомендуется проводить крупные мероприятия.

Донченко отметила, что в больницах напряженная ситуация и необходимо ограничить плановое лечение. Главная причина — в заражении сотрудников больниц, около 10% которых находятся на больничном.

Департамент просит избегать большого скопления народа в День независимости и отметить его в узком кругу, а на школьных каникулам не отводить детей к бабушкам и дедушка.

Танель Кийк говорит, что прогнозы о снижении заболеваемости в феврале не сбылись, и сейчас мы находимся на плато — остается лишь ждать и следить.

Чтобы повысить уровень вакцинации среди пожилого населения он попросил научный совет сделать анализ в отношении мер поддержки для этого.

По слова министра, правительство обсуждало введение четвертой дозы, в особенности в домах призрения. Сейчас ожидается оценка комиссии по иммунопрофилактике, которая должна быть готова в понедельник.

Что касается ковид-сертификатов, то Кийк обещает, что вскоре получить сертификат о перенесенной болезни можно будет не только на основе ПЦР-теста, но и антиген-теста.