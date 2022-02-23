ВИДЕО | Правительство обсуждает введение четвертой дозы, ковид-сертификаты будут выдавать и на основе антигенных тестов
Сегодня в пресс-конференции Департамента здоровья принимают участие министр здоровья и труда Танель Кийк, советник отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Донченко и главный врач Северо-Эстонской региональной больницы и руководитель Пыхьяского медицинского штаба доктор Пеэп Тальвинг.
Речь пойдет об эпидемиологической обстановке, в том числе критической ситуации в больницах, и прогнозах на будушее. Смотрите прямую трансляцию!
Ирина Донченко говорит, что ситуация серьезная. На прошлой неделе прибавилось около 39 000 случаев болезни, а показатель R приближается к 1. На этой неделе ожидается в среднем 5000 больных в день, а в начале марта в больницах может оказаться до 800 человек.
Среди инфицированных наблюдается рост в возрастной группе 75+. По ее словам, в Эстонии более 62 000 пожилых людей до сих пор не защищены от COVID-19.
Однако большая доля положительных тестов приходится на детей — школьники приносят болезнь домой, поэтому заражение в семейном кругу тоже выросло. В качестве решения проблемы департамент видит снижение контактов в кружкам по интересам.
Работодателей призывают рассредоточить своих работников внутри офиса или же отправить на удаленную работу. Также не рекомендуется проводить крупные мероприятия.
Донченко отметила, что в больницах напряженная ситуация и необходимо ограничить плановое лечение. Главная причина — в заражении сотрудников больниц, около 10% которых находятся на больничном.
Департамент просит избегать большого скопления народа в День независимости и отметить его в узком кругу, а на школьных каникулам не отводить детей к бабушкам и дедушка.
Танель Кийк говорит, что прогнозы о снижении заболеваемости в феврале не сбылись, и сейчас мы находимся на плато — остается лишь ждать и следить.
Чтобы повысить уровень вакцинации среди пожилого населения он попросил научный совет сделать анализ в отношении мер поддержки для этого.
По слова министра, правительство обсуждало введение четвертой дозы, в особенности в домах призрения. Сейчас ожидается оценка комиссии по иммунопрофилактике, которая должна быть готова в понедельник.
Что касается ковид-сертификатов, то Кийк обещает, что вскоре получить сертификат о перенесенной болезни можно будет не только на основе ПЦР-теста, но и антиген-теста.
Пеэп Тальвинг сообщил, что представляет 10 Северо-эстонских больниц и все отражают одно и то же — ситуацию невозможно усугублять еще больше. В марте необходимо создать около 200 дополнительных койко-мест в больницах — за счет планового стационарного и хирургического лечения.
Талвинг отметил, что уже сейчас, по сути, 50% планового лечения не доступно: "Бабушки и дедушки, которым требуется операция на сердце или протез бедра, не получают это. В случае эскалации ситуации будет не доступно 75%".
Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 11 152 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 6 564, или 58,9% от общего количества тестов. По состоянию на утро 23 февраля в больнице находятся 629 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 311 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 195, или 62,7%, не вакцинированы и 116, или 37,3%, с завершенным курсом вакцинации.
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