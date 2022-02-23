ПРЯМО СЕЙЧАС | Ситуация в больницах критическая, что дальше? Департамент здоровья рассказывает о положении дел

Речь пойдет об эпидемиологической обстановке, в том числе критической ситуации в больницах, и прогнозах на будушее.

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Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 11 152 теста на коронавирус, из них положительных тестов было 6 564, или 58,9% от общего количества тестов. По состоянию на утро 23 февраля в больнице находятся 629 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 311 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 195, или 62,7%, не вакцинированы и 116, или 37,3%, с завершенным курсом вакцинации.

Ирина Донченко говорит, что ситуация серьезная. На прошлой недели прибавилось около 39 000 случаев болезни, а показатель R приближается к 1. На этой неделе ожидается в среднем 5000 больных в день, а в начале марта в больницах может оказаться до 800 человек.

Среди инфицированных наблюдается рост в возрастной группе 75+. По ее словам, в Эстонии более 62 000 пожилых людей до сих пор не защищены от COVID-19.

Однако большая доля положительных тестов приходится на детей — школьники приносят болезнь домой, поэтому заражение в семейном кругу тоже выросло. В качестве решения проблемы департамент видит снижение контактов в кружкам по интересам.

Работодателей призывают рассредоточить своих работников внутри офиса или же отправить на удаленную работу. Также не рекомендуется проводить крупные мероприятия.

Донченко отметила, что в больницах напряженная ситуация и необходимо ограничить плановое лечение. Главная причина — в заражении сотрудников больниц.

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