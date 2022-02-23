Центристы в одностороннем порядке отказались от протокола о сотрудничестве с Единой Россией. Что думают единороссы?

Планирует ли Центристская партия уведомить о расторжении штаб-квартиру Единой России? Или это уже было сделано ранее?

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги пояснил Delfi, что они исходили из того, что протокол о сотрудничестве не предполагает такого же формата расторжения, как договор, в котором четко прописаны права и обязанности сторон.

”От такого документа, направленного на поиск точек сотрудничества, можно отказаться либо пассивно ничего не делая, либо активно заявив в одностороннем порядке об исчезновении прежнего общего интереса, — сказал Ханимяги. — Оба пункта выполнены: никаких контактов между партиями не было более десяти лет. Кроме того, партия неоднократно подчеркивала, что написанное тогда уже не актуально и документ утратил силу".

Таким образом, по мнению Центристской партии, протокол о сотрудничестве давно расторгнут как по существу, так и формально. ”Поскольку у Центристской партии не было никаких контактов с Единой Россией, мы не знаем, что они думают”, — заявил Ханимяги.

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