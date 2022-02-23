За сутки в Эстонии выявлено 6564 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 23 февраля в больнице находятся 629 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 311 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 195, или 62,7%, не вакцинированы и 116, или 37,3%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,1 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 7,9 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 88 новых историй болезни, из которых в 37 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 44 симптоматических пациента COVID-19 в день. Умерло семь зараженных коронавирусом, данные вакцинации уточняются: 64-летняя женщина, 84-летняя женщина, 90-летний мужчина, две 91-летние женщины и мужчина, 93-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 11 152 результата теста, из которых 6 564 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 340,3 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 510,1 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 507 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 139. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 427 252 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63%.

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