Каллас — Reuters: мы должны уменьшить зависимость от российского газа

”Сейчас самое время сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии, а также на договорах об импорте сжиженного природного газа на замену российскому, — сказала Каллас. — Последние годы показали, что зависимость Европы от российского газа необходимо снизить”.

Европа получает около 40% природного газа из России. По мнению аналитиков, западные санкции в отношении России могут значительно ограничить этот объем, а Москва может принять ответные меры, приостановив продажи. Не исключено, что в результате враждебных действий может быть поврежден один из проходящих через Украину газопроводов, по которым газ поступает в Европу.

Заменить российский газ непросто. Норвегия, второй по величине поставщик сжиженного природного газа в Европе, уже работает на максимальной мощности, а пропускная способность нынешних европейских терминалов сжиженного природного газа ограничена: дополнительные запасы даже негде хранить. У газовых соединений есть две стороны, и другая сторона может навредить, если вы слишком от нее зависите, сказала Каллас.

По мнению Каллас, российская агрессия на Украине расширится уже в ближайшие дни, поэтому НАТО должен в срочном порядке усилить свое восточное крыло.

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