Взлет цен на энергию: какие компенсации и льготы получают сейчас жители ЕС

Ради достижения этой цели оно снизило один из налогов на электроэнергию, отказавшись тем самым от поступлений в бюджет в размере 8 млрд евро. К тому же Париж предписал государственному энергетическому концерну Électricité de France (EdF) увеличить продажи атомной энергии по льготным оптовым ценам менее крупным конкурентам и отложить на год намеченные ранее повышения розничных тарифов. Компания объявила, что в результате всех этих мер ее операционная прибыль может снизиться на сумму до 8,4 млрд евро. А потребители, в свою очередь, сэкономят многие миллиарды евро.

Во Франции, где 10 и 24 апреля президент Эмманюэль Макрон в ходе двух туров выборов будет бороться за свое переизбрание, решили сочетать адресную помощь малообеспеченным семьям с мерами государственного регулирования энергетической отрасли. В декабре 5,8 млн домашних хозяйств с низкими доходами получили компенсацию в размере 100 евро. В январе правительство, еще осенью заморозившее цены на электричество, запретило энергокомпаниям в течение всего 2022 года повышать их больше чем на 4%.

Так, в 18 государствах малообеспеченные жители получили или продолжают получать субсидии, в 13 заморозили цены на энергию, 11 правительств временно снизили или полностью отменили налог на добавленную стоимость (НДС) и различные энергетические налоги, что почти автоматически ведет к удешевлению энергоносителей для конечных потребителей. Такие данные следуют из исследования брюссельского аналитического центра Bruegel, изучившего меры, принятые в 22 странах-членах ЕС , а также в Великобритании и Норвегии . Вот некоторые примеры.

Почему? По всей видимости, сказались те многомиллиардные меры, которые приняли европейские правительства для того, чтобы хотя бы частично компенсировать жителям своих стран, особенно малоимущим, значительно выросшие расходы на энергию. При этом использовались самые разные инструменты госрегулирования и формы субсидирования населения: единовременные выплаты, замораживание цен, снижение налогов, предоставление льгот.

Энергетический кризис в Европе длится уже около полугода, однако резкое удорожание горючего, электроэнергии и особенно газа так и не привело к проявлениям массового недовольства населения. Против антиковидных ограничений люди выходили этой зимой на улицы во многих европейских странах, а вот масштабных протестов против дороговизны энергии, сопоставимых с движением "желтых жилетов" во Франции зимой 2018/2019 или с выступлениями жителей Казахстана в январе 2022 года, до сих пор не было.

К тому же с 1 октября на весь зимний период до апреля были заморожены цены на газ. Правительство пошло на этот шаг после того, как тарифы у компании Engie, партнера "Газпрома", обслуживающей две трети отапливаемых газом домашних хозяйств, выросли по сравнению с началом 2021 года на 57%. При этом газ не является во Франции основным энергоносителем для обогрева жилья - куда более популярно электрическое отопление.

Испания



В Испании, где широко распространены плавающие розничные тарифы на электроэнергию, напрямую связанные с ценами спотового рынка, раньше других отреагировали на надвигавшийся энергетический кризис. Еще в июне 2021 года правительство снизило НДС на электроэнергию с 21% до 10% до конца декабря и временно отменило 7-процентный налог на производство электроэнергии. Еще один налог на электроэнергию был снижен с сентября по декабрь с 5,1% до 0,5%.

К тому же до конца марта двум категориям наиболее социально слабых домохозяйств за счет энергокомпаний более чем в два раза увеличили действующие для них скидки на электричество - соответственно до 60% и 70%.

А особенно нуждающимся потребителям газа государство с декабря помогает тем, что ежемесячно выдает им субсидии на отопление - по 35 евро в наиболее теплых регионах и по 124 евро в тех частях страны, где зимой обычно самые низкие температуры.

Бельгия



Компенсацию в размере 100 евро получат все домохозяйства Бельгии. Одновременно НДС на электроэнергию будет с марта до конца июня снижен с 21% до 6%. К тому же до конца июня продлено действие социального тарифа на электроэнергию для малообеспеченных. Бюджету страны эти меры обойдутся в 1,1 млрд евро.



Италия



В Италии, где в ряде городов по четвергам в знак протеста против высоких цен на электроэнергию вечером на полчаса отключают освещение знаковых достопримечательностей, правительство Марио Драги еще в прошлом году приняло различные меры против дороговизны энергии на общую сумму примерно в 10 млрд евро.