Взлет цен на энергию: какие компенсации и льготы получают сейчас жители ЕС
Единовременные выплаты, замораживание цен, снижение НДС: европейские правительства принимают меры на десятки миллиардов евро против дороговизны бензина, газа и электричества, пишет DW.
Энергетический кризис в Европе длится уже около полугода, однако резкое удорожание горючего, электроэнергии и особенно газа так и не привело к проявлениям массового недовольства населения. Против антиковидных ограничений люди выходили этой зимой на улицы во многих европейских странах, а вот масштабных протестов против дороговизны энергии, сопоставимых с движением "желтых жилетов" во Франции зимой 2018/2019 или с выступлениями жителей Казахстана в январе 2022 года, до сих пор не было.
Почему? По всей видимости, сказались те многомиллиардные меры, которые приняли европейские правительства для того, чтобы хотя бы частично компенсировать жителям своих стран, особенно малоимущим, значительно выросшие расходы на энергию. При этом использовались самые разные инструменты госрегулирования и формы субсидирования населения: единовременные выплаты, замораживание цен, снижение налогов, предоставление льгот.
Так, в 18 государствах малообеспеченные жители получили или продолжают получать субсидии, в 13 заморозили цены на энергию, 11 правительств временно снизили или полностью отменили налог на добавленную стоимость (НДС) и различные энергетические налоги, что почти автоматически ведет к удешевлению энергоносителей для конечных потребителей. Такие данные следуют из исследования брюссельского аналитического центра Bruegel, изучившего меры, принятые в 22 странах-членах ЕС, а также в Великобритании и Норвегии. Вот некоторые примеры.
Франция
Во Франции, где 10 и 24 апреля президент Эмманюэль Макрон в ходе двух туров выборов будет бороться за свое переизбрание, решили сочетать адресную помощь малообеспеченным семьям с мерами государственного регулирования энергетической отрасли. В декабре 5,8 млн домашних хозяйств с низкими доходами получили компенсацию в размере 100 евро. В январе правительство, еще осенью заморозившее цены на электричество, запретило энергокомпаниям в течение всего 2022 года повышать их больше чем на 4%.
Ради достижения этой цели оно снизило один из налогов на электроэнергию, отказавшись тем самым от поступлений в бюджет в размере 8 млрд евро. К тому же Париж предписал государственному энергетическому концерну Électricité de France (EdF) увеличить продажи атомной энергии по льготным оптовым ценам менее крупным конкурентам и отложить на год намеченные ранее повышения розничных тарифов. Компания объявила, что в результате всех этих мер ее операционная прибыль может снизиться на сумму до 8,4 млрд евро. А потребители, в свою очередь, сэкономят многие миллиарды евро.
К тому же с 1 октября на весь зимний период до апреля были заморожены цены на газ. Правительство пошло на этот шаг после того, как тарифы у компании Engie, партнера "Газпрома", обслуживающей две трети отапливаемых газом домашних хозяйств, выросли по сравнению с началом 2021 года на 57%. При этом газ не является во Франции основным энергоносителем для обогрева жилья - куда более популярно электрическое отопление.
Испания
В Испании, где широко распространены плавающие розничные тарифы на электроэнергию, напрямую связанные с ценами спотового рынка, раньше других отреагировали на надвигавшийся энергетический кризис. Еще в июне 2021 года правительство снизило НДС на электроэнергию с 21% до 10% до конца декабря и временно отменило 7-процентный налог на производство электроэнергии. Еще один налог на электроэнергию был снижен с сентября по декабрь с 5,1% до 0,5%.
К тому же до конца марта двум категориям наиболее социально слабых домохозяйств за счет энергокомпаний более чем в два раза увеличили действующие для них скидки на электричество - соответственно до 60% и 70%.
А особенно нуждающимся потребителям газа государство с декабря помогает тем, что ежемесячно выдает им субсидии на отопление - по 35 евро в наиболее теплых регионах и по 124 евро в тех частях страны, где зимой обычно самые низкие температуры.
Бельгия
Компенсацию в размере 100 евро получат все домохозяйства Бельгии. Одновременно НДС на электроэнергию будет с марта до конца июня снижен с 21% до 6%. К тому же до конца июня продлено действие социального тарифа на электроэнергию для малообеспеченных. Бюджету страны эти меры обойдутся в 1,1 млрд евро.
Италия
В Италии, где в ряде городов по четвергам в знак протеста против высоких цен на электроэнергию вечером на полчаса отключают освещение знаковых достопримечательностей, правительство Марио Драги еще в прошлом году приняло различные меры против дороговизны энергии на общую сумму примерно в 10 млрд евро.
Так, НДС на газ, который составляет, в зависимости от объемов потребления, от 10% до 22%, был снижен для всех домашних хозяйств и предприятий до 5%. Государство освободило 6 млн малых предприятий и 29 млн домашних хозяйств от уплаты сбора за услуги энергосетей, взяв эти расходы на себя. Увеличена поддержка 3 млн малообеспеченных домохозяйств и 2,5 млн получателей так называемого "газового бонуса".
В середине февраля итальянское правительство утвердило новый пакет мер финансовой поддержки населения и малого бизнеса (как правило, семейного) на 2-й квартал в размере примерно 6 млрд евро.
Венгрия
Правительство Виктора Орбана в преддверии предстоящих 3 апреля парламентских выборов пошло по пути государственного регулирования цен. С ноября 2021 года по май 2022-го автозаправочные станции обязаны продавать бензин и дизель не дороже, чем, в пересчете, 1,34 евро за литр. Это обеспечивает ощутимую экономию частным и коммерческим автовладельцам, но обернулось серьезными убытками для АЗС, вынужденным закупать топливо по рыночным ценам. Побочный эффект этой меры состоит в том, что в Венгрии стали чаще заправляться автомобилисты из соседних стран, особенно из Словакии.
Польша
Польские власти сосредоточились на снижении налогового бремени на энергию. Сначала, в декабре, они довели до допустимого в ЕС минимума налог на горючее. Затем, с 1 февраля, на полгода снизили с 23% до 8% налог на добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию, топочный мазут и горючее.
В результате бензин подешевел на автозаправках, в пересчете, с примерно 1,30 евро до приблизительно 1,10 евро за литр. В соседней ФРГ такое же горючее стоит сейчас примерно на 0,7 евро дороже, так что многие жители Восточной Германии теперь ездят заправляться в Польшу.
Одновременно правительство Польши на полгода полностью отменило (уже сниженный с 1 января) НДС на природный газ, а также на удобрения, для которых он служит сырьем.
К тому же с января до конца марта действует льготный НДС на электроэнергию для домашних хозяйств в 5%.
Германия
Единственной крупной страной ЕС, которая к середине февраля еще не приняла масштабного пакета поддержки населения и бизнеса из-за роста цен на энергию, является Германия. Отчасти это связано с тем, что новое правительство приступило к исполнению своих обязанностей только в декабре незадолго до рождественских каникул. Другая возможная причина: в ФРГ контракты на поставку электроэнергии заключают, как правило, на один или два года, так что далеко не все домохозяйства уже столкнулись с повышением тарифов на электричество. Однако сейчас разработка такого пакета идет.
Уже решено выделить 190 млн евро на единовременные выплаты для получателей вспомоществования на жилье (Wohngeld), а также для пользующихся господдержкой учащихся вузов и системы профтехобразования. Таковых в общей сложности более чем 2,1 млн. Соответствующие домохозяйства получат 135 евро на одного человека, 175 евро на двоих, 35 евро дополнительно на каждого следующего жильца. Учащимся выделят по 115 евро. Что же касается получателей пособия для длительно безработных (Hartz IV), то их расходы на электроэнергию и отопление и так несет государство.
Обсуждается также досрочная отмена системы субсидирования потребителями возобновляемых источников энергии (EEG-Umlage). Новая правительственная коалиция собиралась отказаться от этой наценки на розничные тарифы электроэнергии к 1 января 2023 года, теперь речь идет о 1 июля нынешнего года.