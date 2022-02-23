Проверьте свои данные! Иначе можете остаться без компенсации за больничный

Количество больничных листов было рекордным в течение последних двух лет, в основном из-за пандемии коронавируса COVID-19. В прошлом году рекордным месяцем был март, когда за один месяц было оплачено 62 000 листов нетрудоспособности по болезни, на сумму 16 миллионов евро. Почти 55 тысяч больничных листов выдано в январе этого года в связи начавшейся в конце прошлого года вспышкой эпидемии омикрон-штамма коронавируса.

По состоянию на 22 февраля в феврале текущего года было открыто 118 000 больничных листов. По словам члена Правления Больничной кассы Пилле Банхард, не все они не подлежат оплате в феврале, так как некоторые больничные листы может быть закрыты только в следующем месяце. ”Однако по состоянию на вчера количество закрытых больничных листов составляет 64 000 на сумму 13,8 миллионов евро. Можно сказать, что рекорд уже установлен даже несмотря на то, что до конца месяца остается еще несколько дней”, — пояснила Банхард.

С годами выяснилось, что у Больничной кассы нет правильных реквизитов банковских счетов для большого количества людей, а компенсация за листы нетрудоспособности перечисляется на расчетный счет человека, который он предоставляет Больничной кассе.

”Существует интересная ситуация, когда люди, кажется, не заботятся о деньгах, на которые они имеют право. У нас обычно возникает много вопросов по поводу выплаты больничных, больше всего, когда речь идет о том, чтобы узнать, когда деньги поступят. Однако у этих людей ситуация обратная, мы и хотели бы заплатить, но платить некуда. Многие люди не представили данные своего банковского счета Больничной кассе или же не обновили его на Государственном портале, Больничная касса не может перечислить компенсации. Поэтому мы призываем вас проверить достоверность и наличие данных вашего банковского счета на Государственном портале”, — сказала Банхард. Данные расчетного счета удобно добавлять и изменять на государственном портале eesti.ee в рубрике ”Счет и данные в Больничной кассе”.