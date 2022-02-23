"Запад дал Кремлю то, что ему и было нужно": мировые СМИ о конфликте вокруг Украины

И в Кубинском кризисе, и в истории с блокадой Западного Берлина 74 года назад советское руководство осознавало, что имеет дело с преисполненным решимости противником, готовым идти на риск и жертвы. Сегодня мы, мягко говоря, не производим такого впечатления, сетует Джордж Лукас.

Второе отличие от кубинского кризиса в том, что Запад не желает действовать. Лукас уподобляет западных политиков волку из сказки про трех поросят: они надувают щеки и дуют что есть сил, но не в состоянии пошатнуть ничей дом.

А это как раз то, что и нужно Кремлю, полагает обозреватель Times.

Фактически же, Путин предпринял бюрократические шаги, направленные на расчленение Украины и усиление военного присутствия в отколотых от нее регионах. Произошло это почти бескровно и, по сравнению с тем, чего мы все страшились, мы чувствуем сейчас скорее облегчение, нежели гнев.

И Россия не намерена отступаться. Вместо этого Кремль сумел блестящим образом замаскировать свои намерения. Люди, принимающие решения в странах Запада, введенные в заблуждение своими разведывательными органами, сосредоточились хоть и на ужасной, но все же маловероятной перспективе прямого вторжения и взятия Киева.

Сейчас экзистенциальную угрозу для Кремля представляет не западное оружие в Украине, а западные идеи: свобода, законность, суверенитет и безопасность. Движение Украины в этом направлении, пусть и шаткое, подрывает легитимность стагнирующего режима в России.

Тогда дипломатия в итоге восторжествовала: советские суда с ракетами повернули обратно, а американцы тихо убрали свои ракеты с ядерными зарядами из Турции. Однако у нынешнего кризиса совершенно другие измерения и генезис, полагает Лукас.

Обозреватель британской Times Эдвард Лукас в связи с происходящими сегодня вокруг Украины событиями вспоминает крупнейший кризис в отношениях Востока и Запада за многие десятилетия — когда в 1962 году Советский Союз решил разместить ракеты на Кубе. США расценили это как экзистенциальную угрозу для себя, и мир оказался на грани ядерного апокалипсиса.

Если бы мы действительно хотели осадить Россию, мы бы ускорили процесс вступления Украины в ЕС и НАТО. Мы бы также предложили Украине огромный пакет военной и финансовой помощи. Мы бы ввели серьезные санкции против российских компаний и физических лиц, включая массированные запреты на въезд и заморозку активов. Мы бы полностью остановили, а не просто поставили на паузу "Северный поток — 2". Мы бы запустили большую программу по сокращению нашей зависимости от российских энергоресурсов.

Судя по тому, как обстоят дела сейчас, ничего из этого, скорее всего не произойдет, делает мрачный прогноз Лукас. Россия, по его мнению, выиграла этот раунд — так же, как СССР выиграл в 1956 году, сокрушив венгерское восстание, или в 1968-м, когда сокрушил Пражскую весну.

Вопрос теперь: что будет дальше? Рациональнее всего для Путина было бы сгрести в карман свой выигрыш и встать из-за стола. В деле выставления напоказ импотенции Запада он далеко превзошел своих предшественников.

Он также может теперь открыто унижать и высмеивать западные разведслужбы, которые неоднократно и категорически заявляли о неотвратимости скорого российского полномасштабного вторжения, называя даже конкретные даты. Если все эти прогнозы окажутся ложными, то кто поверит им в следующий раз?

Тогда как поддержка союзниками Западного Берлина в 1948 и 1961 годах укрепила веру в силу Запада, наша неспособность оказать поддержку Украине сводит на нет доверие к нам. Они предупреждали нас многократно, умоляли нас о помощи, но встречали в ответ лишь заносчивость, невежество и пассивность, подводит безутешный итог обозреватель Times.

NYT: Остановят ли санкции Байдена решимость Путина?

Газета New York Times задается вопросом: смогут ли санкции Джо Байдена остановить Владимира Путина?

Опрошенные журналистами газеты эксперты считают, что нет. По крайней мере, те санкции, что уже были объявлены американским президентом и его европейскими коллегами.