23.02.2022, 08:00
Компенсацию счетов получили 47 000 семей на сумму 7 млн евро
Foto. Erakogu/Ekspress Meedia
По состоянию на вторник около 69 000 эстонских семей подали местным самоуправлениям ходатайства о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление
К настоящему моменту помощь была выплачена 47 000 семей на общую сумму 7 млн евро.
Средняя выплата составила 150 евро. 87% пособий было использовано для компенсации расходов на электроэнергию, 9% на газ и 4% на централизованное отопление.
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