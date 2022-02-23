Экономика
23.02.2022, 08:00

Компенсацию счетов получили 47 000 семей на сумму 7 млн евро

 
Foto. Erakogu/Ekspress Meedia

По состоянию на вторник около 69 000 эстонских семей подали местным самоуправлениям ходатайства о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление

К настоящему моменту помощь была выплачена 47 000 семей на общую сумму 7 млн евро.

Средняя выплата составила 150 евро. 87% пособий было использовано для компенсации расходов на электроэнергию, 9% на газ и 4% на централизованное отопление.

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