Компенсацию счетов получили 47 000 семей на сумму 7 млн евро

К настоящему моменту помощь была выплачена 47 000 семей на общую сумму 7 млн евро.

Средняя выплата составила 150 евро. 87% пособий было использовано для компенсации расходов на электроэнергию, 9% на газ и 4% на централизованное отопление.

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