Средний счет за электричество клиентов Eesti Energia в январе составил 61 евро

”Мы четко видим, что на счета за электроэнергию положительно повлияли как государственная компенсация, так и снижение цены на электроэнергию. Средняя биржевая цена электроэнергии в январе составила 141,74 евро/МВтч, что на 30% ниже, чем в декабре. Средняя сумма в счетах, выставленных бытовым клиентам Eesti Energia в феврале, составила 61 евро, что также на 30% меньше, чем в прошлом месяце”, — пояснила член правления Eesti Energia Агнес Роос.

65% бытовых клиентов получили в феврале счета на сумму менее 50 евро. Общая доля счетов на сумму до 100 евро составила уже 81%.

Компенсация предельной цены была применена к счетам 264 800 клиентов Eesti Energia, и в целом клиентам Eesti Energia предельная цена была компенсирована на сумму около 2,4 миллиона евро.

По словам Роос, дождливая и ветреная погода способствовала дальнейшему падению уровня цен в феврале.

”Вследствие благоприятных погодных условий в нашем регионе было произведено значительно больше возобновляемой энергии. В результате биржевая цена в последние недели вновь вернулась к летним показателям, и вероятно, что средняя цена на электроэнергию в феврале для клиентов с биржевым пакетом будет в этом месяце ниже ценового предела. В то же время для стабильно низких счетов за электроэнергию как в Эстонии, так и в странах Балтии нам нужно значительно больше безуглеродного производства электроэнергии, то есть ветряных и солнечных парков”, — пояснила Роос.

Статистика выставления счетов Eesti Energia не дает полного обзора по всей Эстонии, поскольку рыночная доля других продавцов электроэнергии составляет почти 40%.

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