СХЕМЫ | Парад Сил обороны и его генеральная репетиция вызовут изменения маршрутов общественного транспорта

В связи с изменением организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в центре города, просим в День годовщины ЭР и накануне вечером отправляться в пункт назначения с большим запасом времени. Приносим извинения за неудобства.

Во время реорганизации движения общественный транспорт не будет двигаться по следующим улицам: площадь Вабадузе, бульвар Каарли, Луйзе, Тоомпуйестеэ на участке от Тынисмяги до Палдиского шоссе, Эндла от Суур-Америка до Тоомпуйестеэ, Пярнуское шоссе от площади Виру до площади Вабадузе в обоих направлениях и до улицы Лийвалайа в направлении из центра города, на бульваре Мере от площади Виру до Ахтри, на Нарвском шоссе от площади Виру до Хобуяама.

Проведение генеральной репетиции парада Сил обороны в среду, 23 февраля, вызовет изменение маршрутов троллейбусов линий 1 и 3, автобусов линий 9, 11, 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B, 42, 46, 48 с 19:00 до конца дня. Автобусы линий 3, 5, 14, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73 направятся в объезд с 21:00 до конца дня.

23 февраля по свободному графику с 19 часов и до конца дня будут двигаться автобусы линий 9, 11, 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24A, 40, 41, 41B, 42, 46 и 48, троллейбусы линий 1 и 3, трамваи линий 3 и 4. С 21:00 по свободному графику пойдут автобусы линий 9, 11, 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24A, 40, 41, 41B, 42, 46 и 48, а также трамваи линий 1 и 2.

В четверг, 24 февраля, в связи с празднованием годовщины ЭР с 8:00 до 16:30 в объезд направятся троллейбусы номер 1 и 3, автобусы номер 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24A, 40, 41, 41B и 42. Автобусы линий 3, 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73 направятся в объезд с 12 до 13:30.

Движение трамваев будет прервано в четверг, 24 февраля, на всех линиях с 12:15 до 13:15. По свободному графику с 8 до 16:30 будут двигаться автобусы линий 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24A, 40, 41, 41B и 42, троллейбусы линий 1 и 3, а с 12 до 13:30 также автобусы линий 3, 5, 18, 18A, 20, 20A, 36 и 73.