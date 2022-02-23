"Пока мы пили, жрали и рефлексировали, он без устали занимался укреплением режима личной власти"
Журналист Андрей Лошак о том, как война, в которую втянуты миллионы людей, появилась внутри одной черепной коробки.
Помните, что было 10 лет назад в эти дни? Была акция ”Белый круг”, когда москвичи замкнули на Садовом кольце живую цепь, протестуя против фальсификаций на выборах в Госдуму. Я стоял между Гордеевой и Серебренниковым, где-то в глубинах моего фб есть даже фотография оттуда. Путин отреагировал на наши протесты по-своему, свернув последние гражданские свободы и развернув настоящий полицейский террор против оппозиции. Выборы в Госдуму осенью прошлого года прошли с неменьшими нарушениями, чем в 2011-м, однако на улицы уже никто не вышел. О каких массовых протестах может идти речь, если даже за одиночные пикеты теперь дают 15 суток, причем без каких бы то ни было оснований.
За 10 лет мы окончательно стали заложниками в руках одного человека. Пока мы пили, жрали и в лучшем случае рефлексировали, он все эти годы без устали занимался укреплением режима личной власти. Всех поразило вчерашнее жалкое зрелище. Совет безопасности, политическая элита страны, верхушка власти, — стоят перед развалившемся в кресле хозяином, как обкакавшиеся школьники, поддакивая и старательно повторяя заученный урок (некоторые заучили плохо). Кто-то в комментах вчера уместно вспомнил стихотворение Мандельштама про Сталина: ”Вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову, кует за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз”.
Это правительство, которое мы заслужили. В момент, когда решалась судьба главного оппозиционера страны, в Москве на митинг в его поддержку вышло 40 тысяч человек. Именно тогда Навальному был объявлен пожизненный приговор, а судилище, что происходит сейчас, — лишь его документальное оформление. Закономерно, что годами игнорируя разворачивание авторитарных тенденций, мы оказались в этой точке. 10 лет назад мы были недовольны фальсификациями на выборах. Сейчас мы молимся о том, чтобы полоумный диктатор не развязал третью мировую.
Так получилось, что будущее нас и наших детей теперь зависит от воли одного человека. Вот что взбредет ему в голову, то и будет. Псевдопарламент единогласно одобрит, недоминистры единогласно поддержат. Нет никаких общественных механизмов воздействия на происходящее внутри черепной коробки диктатора — они все уничтожены. Опасность единоначалия хорошо видна на примере с аннексией Крыма. В какой-то момент в голове у Путина началась война с Украиной — ее не было в реальности, с нами никто не воевал и не собирался, более того, никто не воевал с русскоязычным населением, но в голове Путина что-то щелкнуло, потом в Крыму появились вежливые люди — и понеслось. Война из фантазма внутри одной черепной коробки стала реальностью для миллионов людей.
Это не голословное утверждение. Я смотрел фильм Кондрашова ”Крым. Путь на Родину”, являющийся, по сути, официальной летописью крымской эпопеи. В фильме в качестве обоснования аннексии Крыма приводится история т.н. ”Корсуньского погрома”. В течение почти 15 минут свидетели рассказывают об ужасающих подробностях этого инцидента, который иллюстрируется зловещими постановочными съемками (хотя в интернете легко можно найти документальную хронику). Фактическая часть такова: 20 февраля, после падения де-факто режима Януковича, крымские активисты антимайдана возвращались на автобусах домой. В Черкасской области в районе деревни Корсунь на самодельном КПП на них напала толпа сторонников Евромайдана. Крымчан вытащили из автобусов, некоторых при этом поколотили, в автобусах побили стекла, пару даже сожгли. Избитые люди вынуждены были добираться в Крым на электричках. История совсем не красит сторонников майдана, но надо понимать, что в этот день в Киеве были расстреляны десятки протестующих, так что состояние толпы на КПП было, мягко говоря, взвинченное.
В фильме трагический закадровый голос Кондрашова сообщает, что 7 человек во время погрома были убиты, а 30 — пропали без вести, после чего у любого русского человека сжимаются в бешенстве кулаки, и он бежит записываться добровольцем на Донбасс. По окончании детального описания злодеяний укрофашистов в Корсуни в кадре появляется Путин и говорит: ”Ну конечно после такого мы не могли не защитить наших людей от разгула националистов”. Между тем, нет ни одного документально подтвержденного свидетельства, что во время корсуньского погрома кто-то был убит или впоследствии пропал без вести. Ни одного имени, ни одной фотографии. То есть, надо понимать, что это фильм придворного репортера на главном госканале страны с Путиным в главной роли. В нем излагается официальная мифология Крымского вторжения. И вся эта мифология, оказывается, построена на информационном фэйке. Такой вот ”casus belli”, последствия которого зашли сегодня столь далеко.
Все это помешательство на внешнеполитической игре возможно, если у тебя в стране все хорошо. Ну то есть ты построил Великую Россию и теперь тебе кажется, что у тебя появилось моральное право учить жизни других. Но это же, мягко говоря, не так. И когда начинается вотэбаутизм по поводу Америки — мол, они тоже свой нос везде суют, — да, суют, потому что это крупнейшая экономика мира. Капитализация компании Apple в два раза выше ВВП России. Вдумайтесь: только одна американская компания больше, чем вся экономика России.
Они могут позволить себе вмешиваться в дела других государств, потому что они как государство выполнили свою главную функцию — создали благоприятные условия для жизни и развития своих граждан. 65% американцев живут в собственных домах. В России — 24%, из них более 60% в домах, построенных еще при советской власти. Остальные — в многоэтажках. Каждый пятый российский ребенок (23%) живет в нищете — на него приходится менее 11 000 рублей в месяц. 35% россиян не может себе позволить иметь две пары обуви на один сезон — это все данные Росстата, если что. Каждый третий россиянин ходит всю зиму в одной паре обуви. Какая Украина? Какие угрозы НАТО? Куда ты лезешь, безумец? Ты сначала Россию обустрой, а потом шашкой размахивай. В 90—е, когда страна вместе с армией находилась на грани выживания, Запад не только не уничтожил Россию, напротив, вбухал в нее миллиарды долларов, большая часть которых была разворована нашими чиновниками, но часть все же помогла людям не сдохнуть от голода. Ни одного кусочка русской земли не отщипнули супостаты у новой России, никто ни разу не переступил ее границы и даже не думал делать этого, зато армия России и ее прокси за последние 20 лет где только не воевали: от ближнего зарубежья до Центральной Африки.
Диктатору скучно заниматься улучшением жизни людей — другое дело войнушка — 150 тысяч солдат раз и бросил к границе, сотни тысяч детей и женщин вытащил из их домов и вывез на автобусах непонятно куда и зачем — интересно же, масштаб, величие, чувствуешь себя настоящим императором. Все автократы одинаковые: начинают с удушения свободы внутри, а потом вырастает на голове треуголка и они переходят на соседей. Кончается все для всех всегда очень плохо.