"Пока мы пили, жрали и рефлексировали, он без устали занимался укреплением режима личной власти"

Все это помешательство на внешнеполитической игре возможно, если у тебя в стране все хорошо. Ну то есть ты построил Великую Россию и теперь тебе кажется, что у тебя появилось моральное право учить жизни других. Но это же, мягко говоря, не так. И когда начинается вотэбаутизм по поводу Америки — мол, они тоже свой нос везде суют, — да, суют, потому что это крупнейшая экономика мира. Капитализация компании Apple в два раза выше ВВП России. Вдумайтесь: только одна американская компания больше, чем вся экономика России.

Они могут позволить себе вмешиваться в дела других государств, потому что они как государство выполнили свою главную функцию — создали благоприятные условия для жизни и развития своих граждан. 65% американцев живут в собственных домах. В России — 24%, из них более 60% в домах, построенных еще при советской власти. Остальные — в многоэтажках. Каждый пятый российский ребенок (23%) живет в нищете — на него приходится менее 11 000 рублей в месяц. 35% россиян не может себе позволить иметь две пары обуви на один сезон — это все данные Росстата, если что. Каждый третий россиянин ходит всю зиму в одной паре обуви. Какая Украина? Какие угрозы НАТО? Куда ты лезешь, безумец? Ты сначала Россию обустрой, а потом шашкой размахивай. В 90—е, когда страна вместе с армией находилась на грани выживания, Запад не только не уничтожил Россию, напротив, вбухал в нее миллиарды долларов, большая часть которых была разворована нашими чиновниками, но часть все же помогла людям не сдохнуть от голода. Ни одного кусочка русской земли не отщипнули супостаты у новой России, никто ни разу не переступил ее границы и даже не думал делать этого, зато армия России и ее прокси за последние 20 лет где только не воевали: от ближнего зарубежья до Центральной Африки.