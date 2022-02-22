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22.02.2022, 17:43
ГРАФИК | Завтра цена на электричество заставит вздрогнуть только в один час
Elektriliinid
Foto: Argo Ingver
В среду биржевая цена на электроэнергию будет практически весь день держатся на одном уровне. Резкий взлет произойдет с 9 до 10.
Среднесуточная цена на бирже Nordpool 23 февраля составит 110,08 евро за мегаватт-час.
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