За год клиенты LHV собрали на благотворительность более 60000 евро

Жители Эстонии не скупятся на пожертвования, однако благотворительность ассоциируется в первую очередь с кампаниями или праздниками. Кроме того, существует ошибочное мнение, что для того, чтобы творить добро, нужны большие деньги.

Постоянное пожертвование LHV - один из самых простых способов делать добро круглый год. Все частные клиенты - владельцы дебетовых карт могут в любое время активировать или остановить пожертвования в своем мобильном приложении или интернет-банке, а также выбрать, какую сумму и какой организации они хотят пожертвовать. Вы можете выбрать одну из пяти сумм - 1, 5, 10, 20 и 50 центов - и среди дюжины благотворительных организаций, и пожертвования будут делаться автоматически каждый раз, когда вы расплачиваетесь картой.

Это небольшие суммы, которые сам благотворитель едва ли замечает в повседневной жизни, но последовательно в течение года набирается очень даже значительная сумма денег. За первые 12 месяцев клиенты LHV пожертвовали в общей сложности 60 444 евро, что означает, что в среднем каждая организация получила 5037 евро. Постоянные пожертвования активировали более 2 000 клиентов, что означает, что в среднем каждый благотворитель собрал за год около 30 евро.

Например, если вы активируете функцию постоянного пожертвования для своей дебетовой карты LHV, выберете в качестве суммы пожертвования 10 центов и сделаете 25 карточных платежей за месяц, вы будете жертвовать 2,50 евро каждый месяц, в общей сложности 30 евро в год. Вы можете проверить общую сумму своих пожертвований в мобильном приложении и интернет-банке LHV.

Как активировать постоянное пожертвование?