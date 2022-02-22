ФОТО: LHV
Экономика
22.02.2022, 16:54

За год клиенты LHV собрали на благотворительность более 60000 евро

 
В начале прошлого года LHV предложил своим клиентам уникальную возможность жертвовать небольшую сумму денег выбранной ими организации при каждой оплате картой. За год для благотворительных организаций таким образом было собрано 60 444 евро

Жители Эстонии не скупятся на пожертвования, однако благотворительность ассоциируется в первую очередь с кампаниями или праздниками. Кроме того, существует ошибочное мнение, что для того, чтобы творить добро, нужны большие деньги.

Постоянное пожертвование LHV - один из самых простых способов делать добро круглый год. Все частные клиенты - владельцы дебетовых карт могут в любое время активировать или остановить пожертвования в своем мобильном приложении или интернет-банке, а также выбрать, какую сумму и какой организации они хотят пожертвовать. Вы можете выбрать одну из пяти сумм - 1, 5, 10, 20 и 50 центов - и среди дюжины благотворительных организаций, и пожертвования будут делаться автоматически каждый раз, когда вы расплачиваетесь картой.

Это небольшие суммы, которые сам благотворитель едва ли замечает в повседневной жизни, но последовательно в течение года набирается очень даже значительная сумма денег. За первые 12 месяцев клиенты LHV пожертвовали в общей сложности 60 444 евро, что означает, что в среднем каждая организация получила 5037 евро. Постоянные пожертвования активировали более 2 000 клиентов, что означает, что в среднем каждый благотворитель собрал за год около 30 евро.

Например, если вы активируете функцию постоянного пожертвования для своей дебетовой карты LHV, выберете в качестве суммы пожертвования 10 центов и сделаете 25 карточных платежей за месяц, вы будете жертвовать 2,50 евро каждый месяц, в общей сложности 30 евро в год. Вы можете проверить общую сумму своих пожертвований в мобильном приложении и интернет-банке LHV.

Как активировать постоянное пожертвование?

  • Откройте мобильное приложение LHV
  • Перейдите в раздел просмотра карточек и нажмите на карточку, к которой хотите привязать пожертвование
  • Откроется подробная информация о карте, где в разделе благотворительности нужно нажать «Активировать пожертвование»
  • Выберите сумму, которую вы хотите жертвовать, каждый раз расплачиваясь картой, и организацию, которой хотите направить пожертвования
  • После того как вы сделали свой выбор, нажмите «Активировать»
  • Пожертвование активировано. Там же вы всегда можете изменить свои предпочтения в отношении благотворительности
  • В разделе просмотра карты Вы также можете видеть текущую сумму своих благотворительных взносов


Пожертвования можно адресовать одной из следующих благотворительных организаций:

  • Kiusamisvaba Kool («Школа без насилия»), цель которой – искоренить травлю в школах Эстонии.
  • SOS Lasteküla (Детская деревня SOS), цель которой – предоставить новый дом детям, лишенным родительской заботы, и подготовить их к самостоятельной жизни.
  • TÜ Kliinikumi Lastefond (Детский фонд Клиники ТУ), миссия которого – предоставить самое современное лечение больным и нуждающимся в особом уходе детям.
  • Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (Эстонская ассоциация родителей детей, больных раком), целью которой является наилучшая возможная поддержка всех детей с онкологическим заболеваниями и их семей в Эстонии.
  • Varjupaikade MTÜ (НКО приютов для животных) работает в шести центрах, чтобы помогать бездомным и осиротевшим домашним животным со всей Эстонии обрести дом.
  • Loomade Hoiupaik (приют для животных) – крупнейший в странах Северной Европы частный приют для питомцев.
  • Vähiravifond Kingitud Elu (антираковый фонд «Подаренная жизнь»), который помогает больным приобретать жизненно важные лекарства, давая им новую надежду, возможность прожить дольше или даже выздороветь.
  • Eesti Roheline Liikumine (Зеленое движение Эстонии) – экологическая организация, цель которой – улучшить состояние окружающей среды Эстонии и пробудить в обществе зеленое мышление.
  • MTÜ Peaasjad (НКО помощи при психических проблемах) занимается укреплением психического здоровья, профилактикой проблем, ранним вмешательством и снижением стигматизации в эстонском обществе.
  • Eesti Rahvuskultuuri Fond (Эстонский фонд национальной культуры) поддерживает сохранение и развитие культуры, образования, науки, медицины и спорта Эстонии.
  • Eesti Puuetega Inimeste Fond (Эстонский фонд инвалидов) поддерживает яркие идеи людей с ограниченными возможностями и помогает им в самых острых проблемах.
  • Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Центр поддержки и информации для женщин) предлагает всестороннюю поддержку жертвам домашнего насилия.
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