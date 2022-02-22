За год клиенты LHV собрали на благотворительность более 60000 евро

Жители Эстонии не скупятся на пожертвования, однако благотворительность ассоциируется в первую очередь с кампаниями или праздниками. Кроме того, существует ошибочное мнение, что для того, чтобы творить добро, нужны большие деньги.
Постоянное пожертвование LHV - один из самых простых способов делать добро круглый год. Все частные клиенты - владельцы дебетовых карт могут в любое время активировать или остановить пожертвования в своем мобильном приложении или интернет-банке, а также выбрать, какую сумму и какой организации они хотят пожертвовать. Вы можете выбрать одну из пяти сумм - 1, 5, 10, 20 и 50 центов - и среди дюжины благотворительных организаций, и пожертвования будут делаться автоматически каждый раз, когда вы расплачиваетесь картой.
Это небольшие суммы, которые сам благотворитель едва ли замечает в повседневной жизни, но последовательно в течение года набирается очень даже значительная сумма денег. За первые 12 месяцев клиенты LHV пожертвовали в общей сложности 60 444 евро, что означает, что в среднем каждая организация получила 5037 евро. Постоянные пожертвования активировали более 2 000 клиентов, что означает, что в среднем каждый благотворитель собрал за год около 30 евро.
Например, если вы активируете функцию постоянного пожертвования для своей дебетовой карты LHV, выберете в качестве суммы пожертвования 10 центов и сделаете 25 карточных платежей за месяц, вы будете жертвовать 2,50 евро каждый месяц, в общей сложности 30 евро в год. Вы можете проверить общую сумму своих пожертвований в мобильном приложении и интернет-банке LHV.
Как активировать постоянное пожертвование?
- Откройте мобильное приложение LHV
- Перейдите в раздел просмотра карточек и нажмите на карточку, к которой хотите привязать пожертвование
- Откроется подробная информация о карте, где в разделе благотворительности нужно нажать «Активировать пожертвование»
- Выберите сумму, которую вы хотите жертвовать, каждый раз расплачиваясь картой, и организацию, которой хотите направить пожертвования
- После того как вы сделали свой выбор, нажмите «Активировать»
- Пожертвование активировано. Там же вы всегда можете изменить свои предпочтения в отношении благотворительности
- В разделе просмотра карты Вы также можете видеть текущую сумму своих благотворительных взносов
Пожертвования можно адресовать одной из следующих благотворительных организаций:
- Kiusamisvaba Kool («Школа без насилия»), цель которой – искоренить травлю в школах Эстонии.
- SOS Lasteküla (Детская деревня SOS), цель которой – предоставить новый дом детям, лишенным родительской заботы, и подготовить их к самостоятельной жизни.
- TÜ Kliinikumi Lastefond (Детский фонд Клиники ТУ), миссия которого – предоставить самое современное лечение больным и нуждающимся в особом уходе детям.
- Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit (Эстонская ассоциация родителей детей, больных раком), целью которой является наилучшая возможная поддержка всех детей с онкологическим заболеваниями и их семей в Эстонии.
- Varjupaikade MTÜ (НКО приютов для животных) работает в шести центрах, чтобы помогать бездомным и осиротевшим домашним животным со всей Эстонии обрести дом.
- Loomade Hoiupaik (приют для животных) – крупнейший в странах Северной Европы частный приют для питомцев.
- Vähiravifond Kingitud Elu (антираковый фонд «Подаренная жизнь»), который помогает больным приобретать жизненно важные лекарства, давая им новую надежду, возможность прожить дольше или даже выздороветь.
- Eesti Roheline Liikumine (Зеленое движение Эстонии) – экологическая организация, цель которой – улучшить состояние окружающей среды Эстонии и пробудить в обществе зеленое мышление.
- MTÜ Peaasjad (НКО помощи при психических проблемах) занимается укреплением психического здоровья, профилактикой проблем, ранним вмешательством и снижением стигматизации в эстонском обществе.
- Eesti Rahvuskultuuri Fond (Эстонский фонд национальной культуры) поддерживает сохранение и развитие культуры, образования, науки, медицины и спорта Эстонии.
- Eesti Puuetega Inimeste Fond (Эстонский фонд инвалидов) поддерживает яркие идеи людей с ограниченными возможностями и помогает им в самых острых проблемах.
- Naiste Tugi- ja Teabekeskus (Центр поддержки и информации для женщин) предлагает всестороннюю поддержку жертвам домашнего насилия.