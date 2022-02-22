Больницы заполнены почти до предела, плановое лечение может быть приостановлено. Правительство: будем следить и надеяться

Глава научного совета профессор Тойво Майметс в прошлую пятницу сказал, что вскоре мы будем в ситуации, что больницы смогут оказывать только экстренную помощь. По словам медицинского руководителя Департамента здоровья доктора Урмаса Суле, плановое лечение необходимо приостановить.

Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов видит ситуацию в еще более негативном свете: отеделение общей хирургии закрылось, в инфекционной клинике занято 96% койко-мест, а значит пациентов там уже не разместить. Попов на 100% уверен, что плановое лечение придется приостановить.

По состоянию на сегодняшнее утро в больнице находятся 624 зараженных коронавирусом пациента. Из них 320 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 210, или 65,6%, не вакцинированы и 110, или 34,4%, с завершенным курсом вакцинации.

После заседания правительства министр госадминистрирвоания Яак Ааб сообщил, что действующие сейчас ограничения не смягчат, но и не ужесточат.

"Следим за ситуацией. Заражение, кажется, находится на плато, сравнительно стабильное. И будем надеяться, что в какой-то момент цифры начнут понижаться", — сказал Ааб.

Ааб утверждает, что не был резкого роста числа госпитализированных пациентов с коронавирусом. "В больницах нет прямой паники", — считает он. По его словам, больницы в состоянии успешно организовывать свою работу и правительству не нужно вмешиваться напрямую.

Ограничение работы больниц — критическая тема, но учитывая, что заражение находится на пике, правительство надеется, что число пациентов в больницах начнет понижаться, добавил он.

А между тем глава входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас сообщил сегодня Delfi, что согласно его мнению, правительству все равно стоит отменить использование ковид-сертификатов в стране.

По его словам, Центристская партия по-прежнему поддерживает отмену ковид-сертификатов, потому что они больше не выполняют свою изначальную цель.

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