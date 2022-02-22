Скончался двукратный чемпион СССР, один из ярчайших хоккеистов 90-х

Спортсмен выступал за столичный клуб в период с 1988-1994, 1996-1998, а также с 2001-2002 годы. За свою хоккейную карьеру он сумел стать мастером спорта международного класса, чемпионом мира среди молодежи, двукратным чемпионом СССР, чемпионом СНГ, абсолютным чемпионом России, обладателем кубка МХЛ.

”Александр Юдин — один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов. Александр Валерьевич на протяжении 10 лет защищал динамовские цвета. Скорбим”, — гласит текст официального заявления.

Всего за клуб защитник провел 255 матчей, набрав 102 очка, забросив 43 шайбы и отдав 59 результативных передач. В 90-е защитника часто путали с коллегой по амплуа и полным тезкой, выступавшим за "Спартак" и "Молот" и бывшим одним из самых жестких защитников в истории российского хоккея.

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