NB! Пункт профилактики коронавируса на площади Вабадузе будет закрыт два дня

”Наряду с вакцинацией в пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе также можно сдать PCR или экспресс-тест. В январе и феврале этого года пункт обслужил в общей сложности свыше 32 500 человек. Из них более 7190 человек получили вакцину, 24 450 горожан сдали PCR-тест и более 2580 — экспресс-тест на антиген, а 830 человек обратились за консультацией, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Поскольку показатель инфицирования остается очень высоким, все городские пункты профилактики COVID-19 продолжат работу и после праздника”.

Накануне и во время праздника будут открыты три городских пункта профилактики коронавирусной инфекции, где можно без предварительной регистрации получить первую, вторую и бустерную дозы вакцины. Пункты консультирования и вакцинации в Rimi Haabersti (Хааберсти, 1), торговом центре Кристийне (Эндла, 45), центре культуры ”Линдакиви” (Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. Услуги консультирования и вакцинации предоставляются бесплатно.

С 25 февраля пункт консультирования, вакцинации и тестирования на площади Вабадузе будет снова открыт каждый день с 9.00 до 21.00. В пункте тестирования на площади Вабадузе PCR-тест с направлением является бесплатным, без направления он обойдется в 44 евро. Образец для PCR-теста берут либо из носоглотки, либо методом полоскания горла.

Бесплатный экспресс-тест на антиген можно сдать на площади Вабадузе и в культурном центре ”Линдакиви”. В январе и феврале было проведено в общей сложности более 4200 экспресс-тестов.

Таллинн также предлагает возможность вакцинации на дому — услуга направлена на пожилых людей и горожан, испытывающих трудности при передвижении. Для вызова прививочной бригады на дом нужно позвонить по номеру 677 8448, звонки принимаются по будням с 8 до 20 часов и по выходным с 9 до 17 часов. Бригады вакцинации на дому работают семь дней в неделю с 9 до 18 часов.

В прошлом году в городских пунктах профилактики коронавирусной инфекции и на дому ввели в общей сложности 207 561 дозу вакцины, а в январе и феврале этого года — 19 410 доз вакцины (37% из них в пункте на площади Вабадузе). К концу прошлого года в пункте на площади Вабадузе было проведено 9616 PCR-тестов и 1579 экспресс-тестов.