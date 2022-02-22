Telia прекращает сотрудничество с поставщиком услуги по трансляции российских телеканалов

Этот шаг Telia мотивирован недавно обнародованными обстоятельствами, согласно которым бэкграунд Nord Print OÜ не соответствует стандартам ответственного ведения бизнеса, установленным Telia для своих партнеров.

В связи с прекращением сотрудничества Telia TV с 25 апреля больше не будет транслировать телеканалы, представляемые Nord Print OÜ.

"В ближайшие недели мы лично информируем всех наших ТВ-клиентов о грядущих изменениях. Telia активно занимается поиском нового и привлекательного телевизионного контента на русском языке для замены уходящих каналов. Мы сообщим соответствующие новости клиентам как можно скорее", — сообщается в пресс-релизе.

Nord Print OÜ принадлежат права на трансляцию в Эстонии 26 телеканалов: PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia, Dom Kino Baltic, Карусель, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе, Бобер, Дом кино Премиум HD, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, О!, Поехали!, КиноМикс, Наше Новое Кино, Родное Кино, Индийское Кино, КиноКомедия, КиноСерия, КВН ТВ, М-1 Глобал, Кухня ТВ, Бокс ТВ Плюс, HD Life.

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