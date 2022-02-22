ФОТО и ВИДЕО | Не боится ли Эстония, что станет следующей? Карис и Зеленский дали пресс-конференцию в Киеве

Карис заверил, что Эстония продолжит оказывать Украине поддержку. ”Это решающий момент в истории Европы. Президент Путин должен извиниться перед будущими поколениями за это насилие. Наша обязанность — защитить наши общие ценности”, — сказал президент Эстонии. Меньшее, что мы можем, — это увеличить практическое сотрудничество, что и было сделано. Европейский Союз примет наимассивнейший пакет санкций. Важнее, всего, чтобы дверь ЕС и НАТО была открыта для Украины.

На вопрос о том, не боится ли Карис, что следующими станут страны Балтии, Карис ответил, что это не война против Эстонии или стран Балтии, а война против НАТО. ”Если ситуация эскалирует, это будет война против НАТО, а не только Эстонии, Латвии и Литвы”, — отметил Карис.

Зеленский в свою очередь дал понять, что следующими действительно могут стать страны Балтии. ”Молдова, Литва, Латвия, Эстония…Не дай бог, никому такого не пожелаю. Никто не хочет войны. В Украине тоже люди хотят только мира”, — подчеркнул президент. Он поблагодарил Эстонию за поддержку и отметил, что Украине сейчас важна любая помощь.

Смотрите фото и видео!

Карис срочно отправился в Украину

Президент Эстонии Алар Карис во вторник отправился с рабочим визитом в Киев.

"Россия разорвала Минские соглашения. Это говорит о том, что Москва преследует цель углубить конфликт, а не решить его. Решение президента Путина о признании государственного статуса сепаратистских регионов Донецка и Луганска является жестоким и неоправданным попранием международного права и нарушением территориальной целостности Украины. Кризис безопасности последних месяцев вновь продемонстрировал, кто является агрессором и кто жертвой. Ответ Европейского союза должен быть быстрым, сильным и единым. Это означает введение санкций", — заявлял президент Эстонии ранее.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.