Президент Карис поехал в Киев: Донецкая и Луганская области — это части Украины. Как и Крым

"Я посещаю Украину в один из самых тяжелых периодов для страны и народа за последние годы, когда они сталкиваются с агрессией. Украина пользуется твердой поддержкой Эстонии, а также всего НАТО и Европейского союза. Эстония никогда не согласится с незаконным решением России нарушить целостность Украины. Донецкая и Луганская области являются частью Украины, как и Крым", — передает слова Алара Кариса RusERR.

"Решение Кремля признать сепаратистские регионы востока Украины в качестве отдельных государсв еще больше усугубляет нынешний кризис безопасности в Европе и ясно показывает, что Москва отказалась от дипломатии и выбрала агрессию, — заявил глава эстонского государства. — У Евросоюза нет выбора — мы должны быстро и единогласно ввести новые и эффективные санкции против России".

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