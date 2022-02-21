Жители "ДНР" заметили российскую технику на территории Донбасса

Решение о признании суверенитета так называемых ДНР и ЛНР принял президент РФ Владимир Путин после просьбы Госдумы, обращений лидеров самопровозглашенных республик и консультаций с Советом безопасности. В указах о признании Путин поручил Минобороны РФ обеспечить "поддержание мира" российскими вооруженными силами. С точки зрения Евросоюза и Эстонии это означает ввод войск на территорию Украины.

Судя по многочисленным публикациям в соцсетях, российская армия уже вошла на территорию так называемых "республик".

Источники The Insider в ВСУ подтвердили, что артиллерийская стрельба прекратилась по всей линии соприкосновения, на отдельных территориях еще слышно стрелковое оружие.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. В то же время секретарь украинского СНБО заявил, что Киев продолжает считать Донбасс своей территорией.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

Как рассказали местные жители изданию ”Радио Свобода”, около 23 часов колонна прошла прямо по центру Донецка. Бронетехника двигалась в течение часа. ”На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Съезжали на трассу из центра Донецка”, — сообщил очевидец.

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