Российские войска входят на Донбасс

Решение о признании суверенитета так называемых ДНР и ЛНР принял президент РФ Владимир Путин после просьбы Госдумы, обращений лидеров самопровозглашенных республик и консультаций с Советом безопасности. В указах о признани Путин поручил Минобороны РФ обеспечить "поддержание мира" российскими вооруженными силами. С точки зрения Евросоюза и Эстонии это означает ввод войск на территорию Украины.

Судя по многочисленным публикациям в соцсетях, российская армия уже вошла на территорию так называемых "республик".

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики.

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