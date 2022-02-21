Новости Эстонии
21.02.2022, 20:59

Полиция сообщает о правилах выхода на лед водоемов Ида-Вирумаа

 
Pilt on antud loole illustreeriv!
Foto: Argo Ingver
В связи с ухудшением погодных условий с сегодняшнего дня запрещено выезжать на легких транспортных средствах на лед Теплого озера между ручьями Пихусте и Меэкси. На остальной части льда озера можно выходить пешком и на легких транспортных средствах.

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

- Псковское озеро
- Нарвское водохранилище
- Отдельно обозначенные части Теплого озера

Пешком разрешен выход на водоемы:

- Чудское озеро
- озеро Ванику
- озеро Пабра
- озеро Крийва

Для защиты жизней полностью, как пешком, так и на транспортных средствах, запрещен выход на:

- реку Нарва
- озеро Паттина

При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания, далее есть две возможности, как сообщить о своем выходе и возвращении:

Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".

Свой выход и возвращение можно зарегистрировать и на сайте www.piiriveekogu.ee.

Информацию можно получить и здесь.

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