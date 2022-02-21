Полиция сообщает о правилах выхода на лед водоемов Ида-Вирумаа
Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:
- Псковское озеро
- Нарвское водохранилище
- Отдельно обозначенные части Теплого озера
Пешком разрешен выход на водоемы:
- Чудское озеро
- озеро Ванику
- озеро Пабра
- озеро Крийва
Для защиты жизней полностью, как пешком, так и на транспортных средствах, запрещен выход на:
- реку Нарва
- озеро Паттина
При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания, далее есть две возможности, как сообщить о своем выходе и возвращении:
Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".
Свой выход и возвращение можно зарегистрировать и на сайте www.piiriveekogu.ee.
Информацию можно получить и здесь.