Полиция сообщает о правилах выхода на лед водоемов Ида-Вирумаа

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

- Псковское озеро

- Нарвское водохранилище

- Отдельно обозначенные части Теплого озера



Пешком разрешен выход на водоемы:

- Чудское озеро

- озеро Ванику

- озеро Пабра

- озеро Крийва



Для защиты жизней полностью, как пешком, так и на транспортных средствах, запрещен выход на:

- реку Нарва

- озеро Паттина



При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания, далее есть две возможности, как сообщить о своем выходе и возвращении:

Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать СМС-сообщением на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом "Algus" или "A" и при возвращении "Lopp" или "L".

Свой выход и возвращение можно зарегистрировать и на сайте www.piiriveekogu.ee.

Информацию можно получить и здесь.