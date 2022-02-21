Новости Эстонии
21.02.2022, 20:37

Премьер-министр Кая Каллас: за признанием сепаратистских республик на Востоке Украины должны последовать санкции

 
Sõjalise eskalatsiooni oht Ukrainas on väga kõrge.
Foto: Ilmar Saabas
Пресс-служба правительства Эстонии распространила комментарий премьер-министра Каи Каллас в связи с возможным признанием Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Как считает глава правительства ЭР, за признанием сепаратистских республик в отношении России должны последовать санкции.

"За признанием Россией Донецкой и Луганской народной республики должны последовать санкции Европейского союза. Признание так называемых народных республик было бы агрессивной атакой против независимости и территориальной целостности Украины. Оно должно подвергнуться недвусмысленному международному осуждению и требует реакции. Я собираюсь пообщаться на эту тему с лидерами Европы", - говорится в комментарии Каи Каллас.

"Решение Кремля было бы вопиющим нарушением Минских соглашений и международного права. Также это создает предлог для более широкомасштабной агрессии в адрес Украины. Как участник Минских соглашений Россия взяла на себя четкое и прямое обязательство работать над поиском мирного решения конфликта. Я призываю Россию выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и безотлагательно вернуться к нормандскому формату и диалогу".

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