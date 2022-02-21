Премьер-министр Кая Каллас: за признанием сепаратистских республик на Востоке Украины должны последовать санкции

"За признанием Россией Донецкой и Луганской народной республики должны последовать санкции Европейского союза. Признание так называемых народных республик было бы агрессивной атакой против независимости и территориальной целостности Украины. Оно должно подвергнуться недвусмысленному международному осуждению и требует реакции. Я собираюсь пообщаться на эту тему с лидерами Европы", - говорится в комментарии Каи Каллас.

"Решение Кремля было бы вопиющим нарушением Минских соглашений и международного права. Также это создает предлог для более широкомасштабной агрессии в адрес Украины. Как участник Минских соглашений Россия взяла на себя четкое и прямое обязательство работать над поиском мирного решения конфликта. Я призываю Россию выполнить взятые на себя обязательства, соблюдать международное право и безотлагательно вернуться к нормандскому формату и диалогу".