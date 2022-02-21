ФОТО | Чудом пронесло: лед повредил лобовое стекло автобуса Lux Express прямо на трассе

Автобус Lux Express выехал в понедельник утром из Таллинна в Ригу. Примерно за пять километров до Пярну автобус попал в ДТП. "Впереди автобуса ехал грузовик. С его крыши свалились куски льда и снега, которые разбили лобовое стекло автобуса", — подтвердили RusDelfi в Lux Express.

"Водитель автобуса молодец, мужик со стальными нервами, благодаря ему все живы и целы, но все могло бы быть иначе", — написал пассажир этого рейса в социальных сетях.

"Водитель и пассажиры в инциденте не пострадали. Водитель оценил ситуацию и автобус медленно продолжил рейс до Пярну. Там оперативно поменяли автобус. Путь до Риги продолжили на другом автобусе с целым стеклом", — добавили в Lux Express.

По словам фирмы, автобус до Риги опоздал на 30 минут.

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