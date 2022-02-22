ПОДКАСТ | Учим эстонский в легкой форме: слова с двойным смыслом, или Голова не всегда может быть головой

"Как вы думаете, всегда ли голова только голова? Во второй передаче мы знакомимся с эстонскими разговорными выражениями, где в центре внимания, используемые в разговорной речи части тела, порой совершенно непонятные для человека, говорящего на другом языке", — считает преподаватель и ведущая подкаст Юлия.

Слушайте аудиоурок:

Подкаст записан на эстонском языке с дополнительными пояснениями на русском языке, чтобы вам было легче усвоить информацию.

Всего в проекте 12 подкастов. Продолжительность каждой программы составляет примерно 5–8 минут. Каждая серия будет размещаться на портале Delfi раз в две недели. При создании проекта к выбору тем учителя подходили очень ответственно, обсуждая каждую деталь. Команда Нарвского дома эстонского языка очень надеется, что проект ”Näita oma keelt” вызовет у вас интерес, дорогие читатели, и поможет без проблем найти общий язык!

