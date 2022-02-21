ГРАФИК | Смотрите, в какие часы цена на электричество завтра пойдет резко в рост

Самым дорогим свет 22 февраля будет с 9 до 10 утра (206 евро за мегаватт-час), самым дешевым - с 00 до 1 ночи (19,44 евро).

Средняя цена во вторник на бирже Nordpool для Эстонии составит 113,01 евро за мегаватт-час (на 30 евро дороже, чем в понедельник).

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