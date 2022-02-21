Телефонные мошенники сменили легенду: представляются сотрудниками Google или заправочных станций

Например, в январе было зарегистрировано 26 таких преступлений по схеме "звонок из.." с общей суммой ущерба в 140 000 евро. Для сравнения, в декабре таких случаев было 73 с общей суммой ущерба более чем в 454 000 евро. Помните, что мошенники постоянно меняют легенду и пытаются придумать что-то более свежее, когда старые байки становятся не такими эффективными — в последнее время все больше сообщений поступает о звонках из компании Google .

Также было уже два сообщения о звонках из бензозаправочных станций, когда человеку говорили, что он якобы забыл заплатить за топливо и требуются личные данные, чтобы уточнить эту информацию. К счастью, люди не поверили таким звонкам и передали информацию полиции, за что мы благодарны. Не имеет значения, "откуда" мошенники позвонят в следующий раз, из банка, бензоколонки или аптеки, придумать можно все что угодно. Главное: сохраняйте спокойствие и прервите такой звонок. Также в последние дни поступиломного сообщений о письмах, сообщающих о выигрышах в миллион долларов или евро.