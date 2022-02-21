Перепись населения: переписчики ходят по адресам, но визитов на дом не будет
”В настоящее время наши переписчики разносят уведомления тем, с кем не удалось связаться по телефону, а также — в почтовые ящики тех адресов, по которым в регистре народонаселения не указано ни одного телефонного номера, — пояснила руководитель проекта переписи Лийна Осила. — Поэтому переписчиков можно заметить то тут, то там. Переписчики не будут стучаться в дверь, но, если житель замечает переписчика и высказывает желание ответить на вопросы анкеты сразу на месте, мы проводим интервью и таким образом: по обоюдному согласию и с соблюдением всех правил безопасности и охраны здоровья”.
Переписчика можно опознать по рабочему удостоверению и заметным шарфу и перчаткам с логотипом и цветами переписи. Основной цвет шарфа переписчика — синий, а один из его концов иллюстрируется элементами логотипа переписи населения на оранжевом фоне. Основной цвет перчаток — синий с оранжевыми запястьями. У переписчика на шее висит рабочее удостоверение, в котором на оранжевом фоне указаны имя переписчика, логотип переписи и ID-номер работника, на основании которого при необходимости можно проверить, что это переписчик Департамента статистики.
”Если вы заметите на своей улице или перед своим домом человека в такой атрибутике, то можете быть уверены, что это наш переписчик, который пришел принести вам или вашему соседу переписное извещение и выяснить, жилое или нежилое помещение находится по конкретному адресу. Если вы получите уведомление о переписи в свой почтовый ящик, просим обязательно перезвонить переписчику по указанному там номеру”, — добавила Осила.
В течение февраля переписчики связываются с людьми, проживающими по адресам, вошедшим в обязательную случайную выборку. Второй этап переписи продлится до конца февраля по телефону. ”Такие звонки поступают, когда выясняется, что кто-то из проживающих по тому же адресу оставил электронную анкету незаполненной или заполнил ее не до конца. Если человек уже заполнил анкету, это может быть подтверждено на основании личного кода, и он не будет повторно опрошен, но переписчик попросит его или ее помочь в установлении контакта с другими людьми, проживающими по данному адресу”, — уточнила руководитель проекта переписи.
По состоянию на 21 февраля, по предварительным данным, переписано 71,7% адресов, для жителей которых перепись является обязательной. Наивысший процент ответивших был достигнут в Хийумаа и Сааремаа, где было переписано более 78% адресов выборки.
В ходе заполнения электронной анкеты переписи было переписано почти 600 000 человек. Цель второго этапа, начавшегося в феврале, состоит в том, чтобы получить ответы как можно большего числа людей из обязательной случайной выборки. Хотя по адресам, включенным в случайную выборку, проживает всего более 61 000 человек со всей Эстонии, учитываются и все ранее заполненные электронные анкеты, которые, в свою очередь, дополняются данными из 32 различных регистров. Таким образом, будут переписаны все жители Эстонии.
Процент переписанных адресов обязательной выборки по регионам (на 21 февраля):
• Хийумаа — 78,7%
• Сааремаа — 78,4%
• Валгамаа — 77,3%
• Рапламаа — 76,7%
• Пылвамаа — 75,2%
• Харьюмаа — 74%
• Тартумаа — 72,7%
• Ляэне-Вирумаа — 72,4%
• Вильяндимаа — 71,9%
• Вырумаа — 69,7%
• Ярвамаа — 67,7%
• Ида-Вирумаа — 67,4%
• Йыгевамаа — 66,9%
• Пярнумаа — 66,5%
• Ляэнемаа — 58,1%