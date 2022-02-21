Перепись населения: переписчики ходят по адресам, но визитов на дом не будет

”В настоящее время наши переписчики разносят уведомления тем, с кем не удалось связаться по телефону, а также — в почтовые ящики тех адресов, по которым в регистре народонаселения не указано ни одного телефонного номера, — пояснила руководитель проекта переписи Лийна Осила. — Поэтому переписчиков можно заметить то тут, то там. Переписчики не будут стучаться в дверь, но, если житель замечает переписчика и высказывает желание ответить на вопросы анкеты сразу на месте, мы проводим интервью и таким образом: по обоюдному согласию и с соблюдением всех правил безопасности и охраны здоровья”.

Переписчика можно опознать по рабочему удостоверению и заметным шарфу и перчаткам с логотипом и цветами переписи. Основной цвет шарфа переписчика — синий, а один из его концов иллюстрируется элементами логотипа переписи населения на оранжевом фоне. Основной цвет перчаток — синий с оранжевыми запястьями. У переписчика на шее висит рабочее удостоверение, в котором на оранжевом фоне указаны имя переписчика, логотип переписи и ID-номер работника, на основании которого при необходимости можно проверить, что это переписчик Департамента статистики.

”Если вы заметите на своей улице или перед своим домом человека в такой атрибутике, то можете быть уверены, что это наш переписчик, который пришел принести вам или вашему соседу переписное извещение и выяснить, жилое или нежилое помещение находится по конкретному адресу. Если вы получите уведомление о переписи в свой почтовый ящик, просим обязательно перезвонить переписчику по указанному там номеру”, — добавила Осила.