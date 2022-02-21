Двое мужчин, угрожая ножом и воздушкой, ограбили третьего

Вечером 20 февраля полиция получила вызов в квартиру на улице Анне в Тарту, где двое мужчин, угрожая ножом и воздушным ружьем и используя физическое насилие, отобрали у 25-летнего мужчины алкогольные напитки, мобильный телефон и другие вещи.

Полиция задержала в качестве подозреваемого 47-летнего и 25-летнего мужчин. Вещи были возвращены владельцу.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе уголовного расследования.

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