Мужчина напал на приехавшего на вызов полицейского

Вечером 18 февраля в частном доме в волости Элва 43-летний мужчина напал на своих родителей и на полицейского, который приехал на вызов. Мужчину задержали. Страж порядка обратился в травмпункт для проверки состояния здоровья, после чего продолжил службу.