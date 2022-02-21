21.02.2022, 14:50
Мужчина напал на приехавшего на вызов полицейского
Foto: Argo Ingver
В минувшую пятницу в Элва мужчина напал на полицейского.
Вечером 18 февраля в частном доме в волости Элва 43-летний мужчина напал на своих родителей и на полицейского, который приехал на вызов. Мужчину задержали. Страж порядка обратился в травмпункт для проверки состояния здоровья, после чего продолжил службу.
Точные обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного расследования.
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