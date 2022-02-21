В Какумяэ обнаружили авиационную бомбу, жителей 16 домов эвакуировали(4)
В воскресенье в Центр тревоги человек сообщил, что обнаружил на скалистом берегу Какумяэ в Хааберсти предмет, похожий на снаряд. Спасательный департамент выяснил, что это авиационная бомба времен Второй мировой войны.
Саперы занимаются подрывом бомбы в понедельник в 12-17 часов.
В зоне риска находится 16 домохозяйств, которые сейчас эвакуируют. В округе также остановлено движение и установлен запрет на нахождение в радиусе 250 метров вокруг снаряда.
В результате этого движение автобусов 21A, 21B и 41B сокращено до остановки "Ланди" и будет сокращено до конца спасательных работ. Временно не обслуживаются остановки "Сооранна теэ", "Теэотса", "Соолахе теэ" и "Какумяэ" в обоих направлениях.
Люди, проживающие в данной местности, которым негде временно остановиться, могут пойти в дневной центр Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ, 24.