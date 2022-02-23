Конец попаданию в долговое рабство? Регистр задолженностей должен быть готов в этом году

На повестке дня вновь появилось создание регистра кредитов. Согласно предпосылкам, он должен быть готов уже в этом году. В него планируется заносить данные о выданных людям кредитах и их доходах.

Сейчас кредитодатель не обязан обмениваться информацией о финансовых обязательствах с другими кредитодателями, и так создается ситуация, когда люди погрязают в различных кредитах. Создание регистра не решит проблемы уже имеющихся должников, но поможет в будущем избежать попадания в "кредитное рабство".

При этом Эстония — одна из немногих стран ЕС, где еще нет подобного регистра. Создание такого регистра могло бы сделать выдачу кредитов более прозрачной, сократилось бы число случаев мошенничества, а главное — сократился бы интресс по кредитам, который сейчас в Эстонии один из самых высоких в Европе.

Однако одновременно с этим регистр сократит возможности получить кредит для большого круга людей.

Для создания регистра нужно сначала на законодательном уровне установить обязательство передавать данные о кредитах в финансовые учреждения. По словам Министерства финансов, изначальный черновик законопроекта о регистре практически готов.