Elektrilevi после увеличения платы за сетевую услугу продлевает период более выгодного ночного тарифа
С 1 марта для клиентов Elektrilevi продлевается период более выгодного ночного тарифа на электроэнергию и добавляются новые сетевые пакеты.
Договор о сетевой услуге и договор об электроснабжении — это два разных договора. Договор о сетевой услуге нужен для того, чтобы можно было каждый день потреблять электроэнергию.
При заключении договора об электроснабжении клиент может выбрать себе более подходящего продавца электроэнергии, пакет и метод ценообразования. Например, можно выбрать биржевую цену или цену, фиксированную на определенный период.
В начале марта в списке сетевых пакетов Elektrilevi появятся новые, более гибкие четырехтарифные пакеты. Новые пакеты предоставляют клиентам больше возможностей для переноса своего активного электропотребления на время с более низкой ценой. Это позволит сознательно управлять расходами и снизить стоимость сетевой услуги. При выборе нового пакета сначала стоит подумать о том, в какое время и сколько электроэнергии обычно потребляется. В соответствии со своими привычками и следует выбирать пакет.
Больше всего изменения затронут плату за ночную передачу электроэнергии. Для клиента, разумеется, хорошо то, что время ночного, т.е. более выгодного, тарифа на услугу за передачу электроэнергии продлевается по рабочим дням на один час, и круглый год будет приходиться на период с 22 до 7 часов. Кроме того, более низкий тариф на услугу за передачу будет действовать круглосуточно и в государственные праздники.
Базовый тарифный пакет ”Сеть 3” отменяется, все прежние его пользователи переводятся в пакет ”Сеть 4” с ежемесячной платой и платой за передачу по дневному и ночному тарифу. Добавляется пакет ”Сеть 5” с четырьмя разными ценами за киловатт-час, связанными с потребительской нагрузкой на сеть. Когда потребление низкое (ночью, летом, на выходные и т.п.), дешевле и киловатт-час. Когда потребление в сети высокое (в холода, по утрам в будние дни, в вечернее время и по вечерам в выходные и т.п.), киловатт-час дорожает.
Новый пакет ”Сеть 5” подойдет для клиентов со средним или несколько выше среднего потреблением (напр., в квартире от 1500 до 3000 кВт·ч в год; в индивидуальном доме с главным предохранителем на 25 А при 3500 — 11 000 кВт·ч в год), большая часть потребления которых приходится на время с более низкой сетевой нагрузкой или за счет управления потреблением его удается таким образом сместить. Пакет включает ежемесячную плату.
”Цель изменений в пакетах — предложить клиентам более гибкие, персонализированные и выгодные решения, исходя именно из их потребительских привычек. Мы хотим призвать клиентов к разумному потреблению электроэнергии. Наибольшую выгоду от этих изменений получит прежде всего клиент, который сможет организовать свое потребление в период, когда потребление в сети будет наиболее низким”, — отметил директор по продукции в сфере сетевых услуг Elektrilevi Тыну Роосве.
Изменения в сетевом пакете не приведут к изменениям в договоре об электроснабжении. По поводу последнего просим обращаться к продавцу электроэнергии. Продавцов электроэнергии можно найти по ссылке Рынок электроэнергии — Elektrilevi.
Действующая еще в марте государственная поддержка в размере 50% от сетевой платы распространяется и на новые условия.
Ранее Elektrilevi сообщила, что с 1 марта 2022 года повысит размер сетевой платы в своей распределительной сети в среднем на 3%, при этом Elektrilevi уже подала в Департамент конкуренции новое ходатайство о повышении цен. Читайте больше здесь.