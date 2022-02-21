Elektrilevi после увеличения платы за сетевую услугу продлевает период более выгодного ночного тарифа

Договор о сетевой услуге и договор об электроснабжении — это два разных договора. Договор о сетевой услуге нужен для того, чтобы можно было каждый день потреблять электроэнергию.

При заключении договора об электроснабжении клиент может выбрать себе более подходящего продавца электроэнергии, пакет и метод ценообразования. Например, можно выбрать биржевую цену или цену, фиксированную на определенный период.

В начале марта в списке сетевых пакетов Elektrilevi появятся новые, более гибкие четырехтарифные пакеты. Новые пакеты предоставляют клиентам больше возможностей для переноса своего активного электропотребления на время с более низкой ценой. Это позволит сознательно управлять расходами и снизить стоимость сетевой услуги. При выборе нового пакета сначала стоит подумать о том, в какое время и сколько электроэнергии обычно потребляется. В соответствии со своими привычками и следует выбирать пакет.

Больше всего изменения затронут плату за ночную передачу электроэнергии. Для клиента, разумеется, хорошо то, что время ночного, т.е. более выгодного, тарифа на услугу за передачу электроэнергии продлевается по рабочим дням на один час, и круглый год будет приходиться на период с 22 до 7 часов. Кроме того, более низкий тариф на услугу за передачу будет действовать круглосуточно и в государственные праздники.

Базовый тарифный пакет ”Сеть 3” отменяется, все прежние его пользователи переводятся в пакет ”Сеть 4” с ежемесячной платой и платой за передачу по дневному и ночному тарифу. Добавляется пакет ”Сеть 5” с четырьмя разными ценами за киловатт-час, связанными с потребительской нагрузкой на сеть. Когда потребление низкое (ночью, летом, на выходные и т.п.), дешевле и киловатт-час. Когда потребление в сети высокое (в холода, по утрам в будние дни, в вечернее время и по вечерам в выходные и т.п.), киловатт-час дорожает.