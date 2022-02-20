У российской баскетболистки и её американской партнерши родился сын

Мальчика назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.

Ранее Паркер сообщала, что ее жена Анна Петракова ждет ребенка.

35-летняя Паркер — олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов в составе национальной сборной США. Чемпионка WNBA 2016 года в составе ”Лос-Анджелес Спаркс” и 2021 года в составе ”Чикаго Скай”. Cтала первой девушкой, сделавшей слэм-данк в студенческом чемпионате.

37-летняя Петракова выступала за российские команды "Динамо" (Курск), "Динамо" (Москва) и УГМК (Екатеринбург), чемпионка Еврокубка (2012), чемпионка Евролиги (2013) полуфиналистка Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.

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