У российской баскетболистки и её американской партнерши родился сын
Двукратная олимпийская чемпионка, звезда женской НБА и телеведущая TNT Кэндис Паркер сообщила на своей странице в Instagram, что у нее и ее супруги, российской баскетболистки Анны Петраковой, 11 февраля родился сын.
Мальчика назвали Эйрр Лэрри Петраков Паркер.
Ранее Паркер сообщала, что ее жена Анна Петракова ждет ребенка.
35-летняя Паркер — олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов в составе национальной сборной США. Чемпионка WNBA 2016 года в составе ”Лос-Анджелес Спаркс” и 2021 года в составе ”Чикаго Скай”. Cтала первой девушкой, сделавшей слэм-данк в студенческом чемпионате.
37-летняя Петракова выступала за российские команды "Динамо" (Курск), "Динамо" (Москва) и УГМК (Екатеринбург), чемпионка Еврокубка (2012), чемпионка Евролиги (2013) полуфиналистка Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.